Anuncian equipo Cuba de béisbol a Preolímpico de Florida (+ Encuesta)

Aunque aún no se resuelve el tema del visado, esta mañana fue dado a conocer el equipo que representará a Cuba en el torneo Preolímpico de Florida a partir del 31 de mayo.

En reunión efectuada en el estadio Latinoamericano se anunció que 3 receptores, 7 jugadores de cuadro, 6 jardineros y 10 lanzadores integran la nómina, que buscará el único boleto directo a los Juegos de Tokio.

El mentor Armando Ferrer declaró a la prensa especializada que, en la selección, existe una mezcla de jugadores experimentados y noveles, que cumplieron con los parámetros de preparación establecidos en el Victoria de Girón.

“Tuvimos en cuenta los resultados del entrenamiento efectuado durante cuatro semanas y los de los partidos contra el conjunto que participará en la Copa del Caribe en Curazao, además de realizar un análisis profundo de los últimos eventos internacionales y la 60 SNB”.

Ferrer argumentó las razones de inclusión en el róster del lanzador Frank Álvarez. “Nos guiamos por su velocidad, en el orden de las 94 y 95 millas, al igual que por su rendimiento en la preparación”.

Añadió que todos los peloteros que se alistan de cara a Curazao son elegibles para el repechaje en México, de ser necesario, y que se establecerá una posible alineación tras los encuentros preparatorios con República Dominicana y Nicaragua, los días 27 y 29, en ese orden.

Lo que si está claro, hasta ahora, es que el primer abridor será Lázaro Blanco y según el desempeño en esos choques preparatorios, se determinará el resto de la rotación abridora y los roles entre los relevistas.

De no poderse efectuar los choques de preparación, en los que entre otros elementos se comprobará la forma física de Arruebarruena y Despaigne, Ferrer aseguró que se respetará la calidad deportiva de ambos y con eso bastará.

El director reiteró que el objetivo es buscar el boleto olímpico en la Florida. “No podemos crear otra estrategia que no sea esa, y pensar siempre en que es un torneo corto, por lo que hay que estabilizar una alienación, valorar la fortaleza de las conexiones e ir con los lanzadores contrarios estudiados.

“Por ejemplo, saber que el abridor ante Venezuela, Aníbal Sánchez, tiene muy buen cambio de velocidad y trabaja en la zona de dudas, o sea, nuestros bateadores no pueden irle a los lanzamientos malos”, concluyó.

Por su parte, Frederich Cepeda, capitán del equipo, comentó que se han preparado bien, y que están enfocados en que es un evento muy difícil. “El sistema de clasificación es fuerte, solo un conjunto pasa, pero nos encontramos con buen físico y de ánimo para enfrentarlo.

“Siempre es bueno ganar el primer partido, debemos llegar con esa garra y luchar por la victoria. Agradecer a la vida y a los entrenadores que me hayan tenido en cuenta, otra vez. Serán mis terceras Olimpiadas, ese privilegio lo retribuiré en el terreno”.

Nómina del equipo Cuba

Receptores: Yosvani Alarcón Tardío, Iván Prieto González y Rafael Viñales Álvarez.

Jugadores de Cuadro: Lisbán Correa Sánchez, Yordanis Samón Matamoros, César Prieto Echevarría, Erisbel Bárbaro Arruebarruena Escalante, Yordan Manduley Escalona, Orestes Yadil Mujica Díaz y Dayán García Ortega.

Jardineros: Frederich Cepeda Cruz, Roel Santos Martínez, Alfredo Despaigne Rodríguez, Yadir Drake Domínguez, Raico Santos Almeida y José Avilés Difurno.

Lanzadores: Lázaro Blanco Matos, Carlos Juan Viera Álvarez, Yoenni Yera Montalvo, Yariel Rodríguez Yordi, Andy Amaury Rodríguez Valdés, Anthony Bryan Chi Montoya, Liván Moinelo Pita, Raidel Martínez Pérez, Abel Frank Álvarez Díaz y Yudiel Rodríguez León.

Cuerpo técnico: Jesús Armando Ferrer Ruz (director), Alexander Ramos Rabel, José Hernández Lezcano y Carlos Martí Santos (entrenadores); Raciel Sánchez Echevarría y Jesús Salgado Sánchez (entrenadores de pitcheo).

¿Está de acuerdo con la nómina del equipo Cuba? Sí

No

No me interesa el tema Ver Resultados Cargando ... Cargando ...