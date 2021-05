Gil Fernández: Pese a tensa situación económica, Cuba no renuncia a su meta de crecer 6 por ciento en 2021

Al comentar sobre la marcha del ordenamiento monetario en el país, el viceprimer ministro reconoció que “sabemos que se manejan algunos criterios entre la población de que éste ´no ha salido bien´, que ´ha venido a complejizar la vida del pueblo´ y que ´no se hicieron bien los cálculos´”.

Recordó que, a partir de este proceso, se efectuó una devaluación de 2300% al llevar la tasa de cambio en el sistema empresarial de 1x1 a 1x24. “Podríamos haberlo hecho por partes y de manera escalonada, pero hubiese sido más traumático y desestabilizador”, señaló.

El titular del MEP enfatizó que las problemáticas que tiene hoy la economía, como la escasez de oferta, estarían presentes de haberse realizado o no la Tarea Ordenamiento, por lo que no es recomendable achacar a este vital proceso dicha situación.

Más adelante detalló un grupo de aspectos positivos tras el “día cero”. En el caso de las exportaciones de bienes han crecido en el primer cuatrimestre en comparación con el mismo período del año anterior. “No podemos decir que todo es gracias al ordenamiento, sin embargo, se han generado incentivos. Hay formas de gestión no estatal que están exportando, mientras que empresas estatales que antes no lo hacían colocan sus productos fuera de frontera y buscan activamente mercados”.

Por otro lado subrayó que el incentivo por el empleo tampoco se hubiese logrado sin el ordenamiento. “Lo que siempre se dijo fue que vivía mejor el que no trabajaba. Hemos incorporado más de 150 000 personas al empleo en medio de restricciones económicas, y de no haber coincidido este proceso con la pandemia serían muchos más pues tenemos muchas actividades cerradas”.

Informó que el 35% de los incorporados al trabajo son jóvenes, por lo que se ratifica lo positivo de esta medida.

A su juicio, ahora también es mucho más efectivo el proceso de medición de los precios, ya que antes de la implementación de la Tarea Ordenamiento este indicador económico no reflejaban los costos reales.

Se dio a conocer que al cierre del primer trimestre hay unas 500 empresas con pérdidas, no obstante, otras 1 300 presentan utilidades por un monto de 41 mil millones de pesos. “Anteriormente eran menos las empresas con este indicador desfavorable, pero ¿cuántas generaban pérdidas al Estado y parecía que no?”, reflexionó.

Para resolver esta situación en las empresas, el titular llamó a disminuir la cantidad de trabajadores indirectos y a aumentar la eficiencia productiva y los rendimientos. “El ordenamiento ha traído muchos aspectos positivos y por lo tanto ratificamos que era imprescindible”.

Como otro aspecto que sustenta la importancia de esta medida, Gil Fernández valoró que para avanzar en la ampliación del trabajo por cuenta propia era necesario eliminar la dualidad monetaria y así igualar el entorno monetario en el que se desempeñaban todos los actores económicos.

En otro momento de la conferencia de prensa, el ministro reconoció que la Tarea Ordenamiento tuvo problemas en su diseño, “más allá de la complejidad de la Tarea”; a la vez destacó que se ha escuchado al pueblo y a los productores, rectificándose todo lo que ha sido posible.

“Se han tomado decisiones en la marcha. Ha habido una voluntad expresa del gobierno, se han reconocido los problemas y se han rectificado para bien”, sentenció.

Expresó que a medida que pase el tiempo, se irán visibilizando más los aspectos positivos que los negativos, pues solo llevamos cuatro meses y medio de “una tarea de gran envergadura desarrollada en un complejo contexto económico”.

“Postergarlo era peor. No es un fracaso, no es extemporáneo, no había que esperar a ningún mejor momento y habría que preguntarse cómo estaríamos si no hubiéramos emprendido estas transformaciones económicas”, acotó.