Plagio: Cuando el café Cubita no es tan cubano

Semanas atrás estuvieron circulando en las redes sociales imágenes de un sitio web que promocionaba el café Cubita, una marca cubana reconocida en el mundo, a 0,98 dólares el paquete. El precio del surtido, precisamente, levantó las primeras sospechas.

El plagio siempre ha existido, y más cuando se trata de productos de gran demanda en el mercado internacional, con una calidad ampliamente reconocida, como es el caso del café cubano, explicó a Granma Ruslan Díaz González, gerente de la UEB Exportaciones, perteneciente a la corporación Cimex.

La alerta, relató el directivo, nos llegó a través de las redes sociales y publicaciones en línea, donde se mostraba la comercialización de paquetes de café Cubita que no son los originales, en un primer momento en mercados de Estados Unidos, y luego en Canadá, país al cual sí realizamos exportaciones de este producto.

Cuando revisamos las características de la bolsa, según la imagen que mostraba el sitio, y al analizar el precio de venta, nos percatamos inmediatamente de que se trataba de un plagio, apuntó.

"Todo producto cubano, y específicamente los que son comercializados por Cimex, responden a las normas de un manual de identidad. Ello permite, entre otros elementos, determinar su origen y autenticidad".

En el caso del café Cubita, lo comercializamos en diferentes surtidos: 230, 250, 460, 500 y mil gramos de café tostado, bien sea molido o en grano; y todos los envases, independientemente del gramaje, responden al mismo diseño, con un formato vertical, especificó Díaz González.

"No obstante, al revisar la publicación del sitio web, nos percatamos de que la bolsa era horizontal y rectangular –lo cual ya no coincide con la identidad de nuestro café–, y además, no reunía otros requisitos de envase y embalaje".