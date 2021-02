Varadero y Cayo Santa María entre las mejores playas del mundo, según TripAdvisor

Las playas de Cayo Santa María se ubicaron en el segundo lugar en la lista de las mejores playas del mundo, según la selección Travellers Choice 2021 Best of The Best, organizada por la web de viajes TripAdvisor. En el ranking compuesto por las mejores 25 playas del orbe, Cayo Santa María se posiciona detrás de Whitehaven Beach en Australia y está secundado por Baia do Sancho en Brasil.

“Arena blanca e increíblemente fina, aguas tranquilas y una brisa agradable. Este sitio es el paraíso. Hay días en que se ven peces o incluso delfines a poca distancia” elogió un usuario de TripAdvisor, mientras que muchos otros distinguen la seguridad y limpieza a lo largo de estos 11 kilómetros de hermosos arenales y dunas.

Igualmente, Varadero -principal destino de sol y playa en la Mayor de las Antillas- se incluyó en la lista con la posición número 12. “Un paisaje de postal. Arena fina y el agua más azul que he visto en mi vida” es el comentario destacado entre miles que afirman lo espectacular de la también llamada Playa Azul.

Ambas playas reciben en tiempos de normalidad a casi dos millones de visitantes anualmente y ofrecen grandes facilidades para la náutica recreativa, la pesca y el buceo. Su infraestructura hotelera totaliza más de 70 instalaciones, con una gran mayoría concentradas en habitaciones de alto estándar.

TripAdvisor, la web de viajes y turismo de mayor relevancia a nivel internacional, dio a conocer la lista Best of the Best 2021 basada en la cantidad de los comentarios y opiniones dejados por los usuarios durante 12 meses. Fundados en 2002, los premios Travellers' Choice reflejan “lo mejor de lo mejor” en lo que se refiere al servicio, la calidad y la satisfacción de los clientes, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones e incluso marcas y productos.

(Con información de buenviajeacuba.com)