Neymar no volverá a jugar en este 2020

A pesar de los rumores que le situaban como titular mañana, Neymar no volverá a jugar en lo que resta de 2020. Así lo ha confirmado el PSG en un comunicado emitido hace unos minutos y en el que ha asegurado que no quiere forzar a su estrella para los dos últimos partidos del año, ya que todavía no se ha recuperado de la lesión de tobillo que sufrió ante el Lyon el pasado domingo.

El PSG afronta mañana a las 21 horas uno de los partidos más importantes de la temporada. Los parisinos viajan a Lille para intentar recuperar el liderato de la Ligue 1 y lo harán sin su mejor jugador. La buena noticia para Tuchel es que ha recuperado a Marquinhos para la contienda y que enfrente estará un rival sin su estrella, el portugués Renato Sanches.

La baja de Neymar supone un condicionante para Tuchel, que todavía no ha decidido cómo jugará mañana. El alemán podría protegerse con el sistema de tres centrales que ha venido utilizando durante las últimas semanas u optar por un 4-3-3 para reforzar el centro del campo ante un rival que tiene un gran potencial ofensivo.

