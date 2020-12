Twitter señala que limitó respuestas a tuits de Trump “en forma inadvertida”

Twitter Inc dijo este sábado que había limitado “en forma inadvertida” por un breve lapso las respuestas a los tuits del presidente estadounidense Donald Trump con etiquetas “disputadas”, pero que luego revirtió su acción.

Algunos usuarios en la red social habían notado que hoy no estaba funcionando la posibilidad de “gustar”, retuitear o responder a tuits del presidente, pues aparecían marcados como “disputados”.

“En forma inadvertida tomamos medidas para limitar las respuestas al tuit etiquetado que usted refirió. Esta acción ha sido revertida”, dio un portavoz de Twitter a Reuters, en una declaración enviada por correo electrónico.

La Casa Blanca no respondió a un pedido de comentarios. El hecho fue reportado más temprano por The Verge y The Hill.

Twitter recientemente agregó varias advertencias y etiquetas a tuits de la cuenta @realDonaldTrump, incluyendo muchos que hacían afirmaciones sin fundamentos acerca de fraude en las elecciones de Estados Unidos.

En esta jornada Trump publicó ese tipo de tuits, incluyendo uno en el que afirmó falsamente que él ganó “en forma abrumadora” de “votos legales”. Twitter los marcó con una etiqueta que decía: “Esta afirmación sobre fraude electoral está disputada”.

La primera vez que la red social puso uno de sus tuits debajo de una etiqueta de “interés público” fue en mayo, cuando el presidente violó la política de la compañía contra la exaltación de la violencia.

Trump quedará sujeto a las mismas reglas de Twitter que cualquier otro usuario cuando el presidente electo Joe Biden asuma el 20 de enero, dijo la compañía de redes sociales el mes pasado.

(Con información de Reuters)