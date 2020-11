Cuba frente a la COVID-19: Protocolo de manejo clínico y la morbi-mortalidad (+Video)

La Dra. Ileana Morales Suárez se refirió al rol determinante de la ciencia en acumular evidencias para la toma de decisiones y los cambios de protocolos.

Explicó, a partir de un gráfico, las premisas del protocolo cubano de la COVID-19. “Tenemos como principio que la población sana no enferme, que si enferma no agrave, que si agrava no fallezca y que si se recupera quede con el menor número de secuelas posibles”.