Respuesta a “Matematizando con Ruperto marcha atrás; y refranes con el Coco“

Una vez más los acertijandos superan las expectativas del acertijador, lo que hace que nuestra columna sea muy especial. No cabe duda que le pusieron el coco al acertijo. Y de los refranes o expresiones populares tenemos un excelente inventario, de lo conocido y lo inventado.

Vamos por parte.

I

Si el número 11 valiera 5, ¿cuánto valdría el número 19? Fundamenta tu respuesta.

Respuesta: El 19 valdría 8

¿Por qué? Porque el 11 es el quinto número primo y el 19 es el octavo. Aquí los primos 2-3-5-7-11-13-17-19

Como algunos advirtieron y en especial Masa Encefálica, Kasien Latumba y Eladio”” , pueden encontrarse otras muchas soluciones, realizando operaciones con los números dados. Dos ejemplos:

Variante 1 11-6=5 → 19-6=13

11-6=5 → 19-6=13 Variante 2 11/2=5,5 Entero(5,5)=5 → 19/2=9,5 Entero(9,5)=9

La segunda variante es similar a los que restaron 1 y dividieron por 2.

La variante de la regla de tres puede aceptarse, pero le falta elegancia matemática.

Felicitaciones a los que dieron la respuesta ingeniosa de los números primos, que es, a mi juicio, la más simple y consistente de todas.

2. Sabemos que Ruperto “marcha atrás”, camina dando 3 pasos para alante y 1 paso para atrás. Si al realizar esa operación cada 5 segundos, en cada paso de avance o retroceso cubre 20 dm, ¿qué tiempo demoraría en recorrer los 100 m de la cuadra que lo separa de la casa de Pánfilo?

Respuesta: Demoraría 122,5 segundos, que es igual a 2 minutos y 2,5 segundos.

Cada 5 segundos avanzará 40 dm. Como ladistancia a recorrer es de 100 m que equivale a 1000 dm. Realizaría 1000/40= 25 operaciones. Pero en la última operación al dar los dos pasos adelante, ya alcanzaría los 100 metros. Y suponiendo que en cada paso consuma 5/4= 1,25 segundos, los dos primeros consumen 2,5 segundos.

24*5+2,5= 120+2,5=122,5= 2 minutos y 2,5 segundos.

Mis felicitaciones a quienes se percataron en ese detalle, y en especial a José Antonio y a Humberto que fueron los primeros en responder. Toni Rey después de una rectificación también lo dedujo así como Marvin, que lo explicó muy bien, pero creo que no se percató que ya había dos acertijandos con la respuesta correcta.

Mi reconocimiento a quienes dieron como solución 125 segundos. También dieron paso “alante”, palabra que aparece en el diccionario como vulgarismo, pero en el lenguaje refinado debe decirse delante. Gracias a KelT y su inseparable Eladio.

Como dije en un comentario, el enunciado original decía 2 dm, en lugar de 20 dm. Se me fue un cero al escribir la versión definitiva. Evidentemente 2 metros es una distancia mayor a la zancada de una persona, y si es Ruperto que ya está viejo con mayor razón. Bien por (-_-) y el carpintero encofrador asesor.

Varios acertijandos se dieron cuenta, pero en definitiva no dejaron de meterle el coco y dieron la respuesta correcta. Como el buen humor es consustancial a Para Pensar, le dieron cuero al acertijo y propusieron que Ruperto fuera a competencias mundiales. Obviamente no de velocidad, pero sí tendría sentido de salto largo sin impulso.

II

El Coco, es padre o motivo de varios refranes con diversos significados. Intentemos llegar a 10 refranes populares, entre los ya conocidos y otros inventados por ustedes.



Intenta citar uno de los conocidos y otro inventado por ti, explicando brevemente su significado.

Respuestas:

Se podrían agrupar en estas clases:

Los que asocian al coco con la cabeza hospedera del cerebro, responsable de la inteligencia.

Los que lo asocian con la fruta como tal.

Otros

Hubo muy buena cosecha.

Entre los refranes conocidos (aunque algunos de estos los conocí ahora), varios con redacción similar, están:

Para resolverlo tendrás que romperte el coco. Tienes esa cabeza más dura que un coco. Hay miradas que tumban coco. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Tienes el coco seco. Ponle coco al asunto. A romper el coco. “El coco no tiene agua, no tiene masa, no tine na ...” (refrán conocido). El que sube como palmera puede caer como coco. Poco a poco se llena el coco. A este le patina el coco. (Está Loco) Échale coco a eso. (Analizar, para dar una solución a un problema) Masita de coco aunque sea rancia. (Así dice el negro) Duérmase, mi niño, duérmase ya, que viene el coco y se lo llevará. (De una canción de cuna) Blanco como el coco. (Pureza del color). Un Toti Blanco al que me diga por donde le entra el agua al coco. (Un problema por resolver) Ahora sí que vas a saber por dónde le entra el agua al coco. (Te metiste en tremendo lío) Esa nena, está como turrón de coco. ( Piropo a mujer hermosa)

Duerme, niñito, que viene el coco, y se lleva a los niños que duermen poco. Quien sube a la palma come coco. Sube como palma y baja como coco. El que quiera coco que trepe palo. ¿ Cómo le entra el agua al coco? ¿Quién le tiene miedo al Coco? ¿Sabes tú, niño, qué quiere el coco? Que tengas miedo, sea mucho o poco. En Chile al Coco le dicen Cuco, y la gigante Gabriela Mistral, escribió: “Pero donde es Montegrande, nunca se rompió la danza, ni el Cuco falló a la cita, en higuerales ni chacras, ¡ ni a mí me faltó al dormir el Cuco de mis infancias!”. El que coco coco come, coco coco compra. A cabeza dura, con un coco se le hace la ruptura. Se le quedó el coco ardiendo o seco. Lo pelaron al coco. Tiene problemas en el coco. Hay que rallarle el coco. El que tiene coco que lo use. El que duerme debajo de la mata de cocos hay que darle un cocotazo. Al que no quiere coco se le da palmiche. Al que le guste el coco que se tome el agua. El coco no es pa pelo na má. No todo lo que cuelga es coco. Hay miradas que tumban coco y sacan jicotea del agua. Se partió el coco. Perfúmate con coco ( Chanel ). Pañuelito roscado al coco, o maño o loco. Mi refrigerador es un coco, dentro sólo tiene agua. Tengo el coco en llamas. Pásame la mano por el coco. Tápate bien el coco del sol. Mujer como el coco, aunque sea rancio. Hay vistas que tumban cocos. Personas que tienen mucha energía en la vista, bien sea positiva o negativa. Niño que duerme poco, se lo lleva el coco. Coco liso... para los calvitos... Tiene los dientes más blancos que un coco.

Refranes inventados (tal vez algunos sean ya conocidos)

Me rompo el coco con este acertijo. Tru mp , tienes goteras en el coco. (Frase creada por Oro para esta entrega de Para Pensar)

Cuando te conviertes en un “acertijando” de Para Pen sar, se te enriquece “el coco”.

Que haya cocos en los agromercados no implica que haya cebollas.

El gago que tenga buen “coco”, que se cuide de la COVID-19. Perder coco, calabaza y miel. Hay gente que come coco y no va a la mata, pero come coco.......... Es un coco lo que tengo contigo, vamos a romperlo....... Bajo un cocotero no duermas si no quieres tu coco roto. ¿El coco que más duele? El coco-tazo. En la Ciénaga el coco que más abunda es el coco- drilo . Tiene el corazón duro como coco. Quien quiere coco que suba la mata. A los problemas que nos pone el Profesor del Prado hay que ponerles coco. Si le pones coco, te percatarás que no hay que temerle al coco. No respondas al necio conforme a su coco. Mejor enfrentar a una fiera, que a alguien carente de coco. Quien tiene coco, tiene un central. En el amor el coco no vale poco. Si tienes coco no te quejes de tener poco. N o tendrá buena popa, pero si tiene buenos cocos... Y a tengo el coco hecho agua... de tanto pensar y no dar con la solución del problema. Tengo más sed que un coco seco. Siembra Coco y acuéstate a dormir. No solo de cocos vive el hombre. Escucha la Serie Nacional del Béisbol por la COCO. Ahora sí creo que se me quemó el coco. A coco duro, coco partido. “Si esa puerta no se abre con las llaves…pues usa un coco”. “Con coco y verdura no se hace raspadura”. Esta pandemia, y el estrés que me provocan, me están partiendo el coco.

Compartiré un trabalenguas, un cuento corto , una adivinanza y las décimas de nuestro Cucalambé.

Rolando dijo:

Aquí les dejo un trabalenguas de mi propia inspiración a base de cocos.

Si debajo de ese coco vas esperar un poco, puede que te caiga en el coco y te haga toco toco.



Averiguarás poco a poco, por dónde le entra el agua al coco, y sin comer ya más cocos te volverás medio loco, cuando por tu coco roto, venga y te lleve el coco.

Fernan dijo:

Médico: Y recuerde paciente que en las cáscaras de las frutas existe un alto contenido de vitaminas, por eso le recomiendo que las aproveche…por cierto ¿cuál es su fruta predilecta?

Paciente: El coco doctor…

Médico: ¡¡¡ ¿? !!!.

Leonardo dijo:

Adivinanza: Largo Largo, tieso tieso, con los huevos en el pescuezo. Respuesta. El cocotero Jajjj.

RARJ dijo:

-1-

En los refranes coloco

Al que creo es el mejor

Que es cuando preguntan: ¿por

Donde le entra el agua al coco?

Cuando uno está medio loco

Dicen que el coco patina

Y aquel que sube y se empina

Como palmera, al final

Como coco va a bajar

Y así en el suelo termina.



-2-

Cuando alguien un pleito traba

Con otro y lo está golpeando

Decimos que le está dando

Coquito y dulce guayaba.

Un niño antes se asustaba

Cuando le hablaban del Coco.

Y un nuevo refrán, un poco

Promocional, diría así:

“Para sentirse feliz,

Basta un día en Cayo Coco”. MÁS REFRANES Y OTROS APUNTES:

-3-

“Más vale un coco en la mano

Que diez cocos en la mata”,

“El agua de coco es grata

Más que en invierno, en verano”.

“Un coco, tarde o temprano,

Termina en una cazuela”,

“A buen coco, buena escuela”,

“Quien busca coco, lo encuentra”

Y “en coco cerrado no entra

Ni una letra tan siquiera”. -4-

“El coco más grande no

Siempre más agua contiene”

Y la fórmula que tiene

Este CO-CO es CO 2.

El coco que más creció

No es otro que el COCO-TERO,

Y es, en cuestión de dinero,

El COCO-TAXI el más caro

Y el COCO-DRILO el más malo

Que existe entre los matreros. -5-

El COCO-TÚ es el dotado

De más fuerza en el pescuezo

Y si un coco estuvo preso

Ese es el COCO-RAYADO.

El que más ha provocado

Dolor es el COCO-TAZO,

El COCO-A es un fan-gazo,

El COCO-VID es letal

Y si alguien quiere aumentar

Esta lista, le doy paso.

Termino con mi reconocimiento a Ele, que sabiendo que no podría acceder a Cubadebate, me pidió que le enviara a su correo de Nauta el acertijo, y por esa vía me hizo llegar la respuesta que publiqué. Así de fieles son también los acertijandos que se van sumando a nuestra Columna.

Nos vemos el lunes 28 de septiembre, sin caldosa, pero con el coco en alza, de la mano de números felices.