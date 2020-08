Los negros en Estados Unidos temen por sus vidas, asegura LeBron James

LeBron James aseguró que los miembros de la comunidad afroamericana en Estados Unidos temen por sus vidas, y por eso son los que solicitan más acciones para combatir las injusticias raciales.

La estrella de los Lakers de Los Ángeles ha sido una de las voces más importantes dentro de la NBA.

"Francamente, está jodido en nuestra comunidad. Y lo dije, sé que la gente se cansa de escucharme decirlo, pero la comunidad negra en Estados Unidos tenemos miedo. Hombres, mujeres y niños, estamos aterrorizados", dijo The King ayer, después de la victoria de los Lakers (131-122) sobre los Trail Blazzers de Portland, para clasificar a las semifinales de la Conferencia del Oeste.

El miércoles, los jugadores de la Liga se manifestaron ante las injusticias raciales, tras lo sucedido con Jacob Blake quien recibió balazos en la espalda, por parte de miembros de la policía en Wisconsin, en el estado donde juegan los Bucks, primeros en protestar. Tres días después, regresaron a la duela para continuar con la postemporada.

"Hubo varios momentos en los que, si quisieran, [los policías] podrían haberlo apresarlo, agarrado. Podrían haber hecho eso. ¿Por qué siempre tiene que llegar a un punto en el que vemos disparar las armas y su familia está allí y los niños están allí?", añadió James.

"No tienen idea de cómo ese policía salió de su casa. No saben si se despertó en el lado bueno de la cama, no sabes si se despertó en el lado equivocado de la cama ... o tal vez simplemente salió de la casa diciendo: 'Hoy es será el final para una de estas personas negras'. Eso es lo que se siente".

(Con información de El Universal)