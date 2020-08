Desafío: Resuelve estos tres acertijos en menos de un minuto

¿A quien no le gusta la satisfacción que produce resolver un acertijo? Mientras que las bromas intelectuales puedes pillarlas en cuestión de segundos, los acertijos son algo más difíciles de entender.

Cubadebate te propone a partir de Reddit una lista de tres problemas de lógica difíciles.

1. Si me tienes, quieres compartirme. Si me compartes, no me tienes. ¿Qué soy?

2. Ponme de lado y soy todo. Córtame por la mitad y no soy nada. ¿Qué soy?

3. ¿Qué número sigue esta secuencia: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, _______?