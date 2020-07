Estados Unidos: Demócratas y republicanos rechazan la propuesta de Trump de retrasar las elecciones

El presidente Donald Trump planteó el jueves la idea de retrasar las elecciones en Estados Unidos del 3 de noviembre, una idea inmediatamente rechazada tanto por demócratas como por republicanos en el Congreso, la única rama del Estado con la autoridad constitucional para hacer tal cambio.

Críticos e incluso aliados de Trump descartaron la idea, que calificaron como un intento poco serio de distraer las noticias económicas devastadoras, pero algunos expertos legales advirtieron que sus ataques repetidos podrían socavar la fe de sus partidarios en el proceso electoral.

Las palabras de Trump en Twitter se conocieron cuando Estados Unidos sufre una crisis múltiple y única en una generación: una pandemia de coronavirus que se ha cobrado más de 150 000 vidas, una recesión provocada por la enfermedad y protestas nacionales contra la violencia policial y el racismo.

Glad I was able to get the very dishonest LameStream Media to finally start talking about the RISKS to our Democracy from dangerous Universal Mail-In-Voting (not Absentee Voting, which I totally support!).

El jueves por la mañana, el gobierno informó la peor contracción económica de Estados Unidos desde la Gran Depresión: un desplome de 32,9% en el segundo trimestre.

Trump, que según las encuestas será derrotado por el demócrata Joe Biden en noviembre, dijo que desconfía de los resultados de una elección que incluye una votación generalizada por correo. Sin pruebas, afirmó que el aumento de la votación por correo podría estar plagada de fraude.

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más IMPRECISA y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos. “¿¿¿Aplazar la elección hasta que la gente pueda votar de forma apropiada y segura???”.

1. You don’t have the power to set elections—period.

2. Voting-by-mail, like we do in WA, is legitimate, safe, & secure.

3. It’s too dangerous to hold the election in November, but you want to force schools to re-open in the fall? Which is it? https://t.co/KFaGl5rtOQ

— Senator Patty Murray (@PattyMurray) July 30, 2020