Nuncio Apostólico en Colombia subraya importancia de respetar protocolos de los Diálogos de Paz

‘Deseamos el cese del fuego bilateral de 90 días con el Eln’, declaró el Monseñor Luis Mariano Montemayor, nuncio apostólico en Colombia, al hablar del Proceso de paz en ese país con el diario El Tiempo.

"De alguna manera, las dos partes han estado hablando, hemos tenido liberación de secuestrados, un cese del fuego humanitario en respuesta a un pedido de las Naciones Unidas, que el Eln cumplió, un cese del fuego que no continuó en forma bilateral, pero que llevó a disminuir los enfrentamientos entre el Eln y las fuerzas de seguridad, por lo menos no ha habido enfrentamientos directos y no por parte del Eln", dijo el representante diplomático del Vaticano.

Ante la pregunta de si el ELN continuaba con las acciones armadas Monseñor Montemayor declaró que "Si ha habido acciones militares, han sido del Ejército contra el Eln, una operación en El Tambo y dos actos punitivos contra dos presuntos participantes en el atentado de la General Santander, pero aun así, el Eln vuelve a hacer una propuesta del cese del fuego bilateral y la primera respuesta del Gobierno ha sido reivindicar todas sus exigencias. Nosotros hubiéramos esperado algo más. No quiere decir que no va a haber; ha habido una oferta, ha habido una primera reacción, vamos a ver. La comunidad internacional desearía un cese del fuego bilateral de 90 días, por razones humanitarias"

El nuncio también mostró su preocupación por el asesinato de más de 200 exintegrantes de las FARC-EP tras la firma de los Acuerdos de Paz: "Es uno de los problemas más delicados de la aplicación del acuerdo, creo que no se le dio toda la importancia, incluso simbólica, que tenía cuando comenzó el problema, hoy sumamos más de 200 excombatientes que le apostaron a la paz, dejaron las armas, intentaron integrarse y murieron a tiros".

Al ser interrogado sobre cómo ve las diferencias tan distintas entre Colombia y Cuba por los protocolos en el Diálogo de Paz con el ELN, el diplomático afirmó que "Ese es un problema serio de la política exterior colombiana. El Gobierno sabe que la Santa Sede tiene una posición sobre la validez de los protocolos y no solo con la cuestión colombiana, sino que es parte de nuestra forma de intervenir en la comunidad internacional. Si no hubiera protocolos, no podríamos hacer nada para acercar a las partes".