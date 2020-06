Congo declara fin de epidemia del ébola en el este, segundo más mortal de la historia

El ministro de Salud en la República Democrática del Congo (RDC), Eteni Longondo, anunció hoy de manera oficial el fin de la décima epidemia de ébola en el este del país.

En conferencia de prensa, el funcionario agradeció la decisiva cooperación internacional para llegar a este importante resultado y reconoció la labor de los trabajadores de la salud que perdieron la vida en la lucha contra la enfermedad.

La décima epidemia de ébola experimentó un resurgimiento en Beni, Kivu del Norte, el pasado 10 de abril, pero ya transcurrieron 57 días consecutivos sin reportes de nuevos casos confirmados, explicó el directivo en el encuentro con los periodistas, celebrado en la sede del gobierno provincial de Kinshasa.

Por el momento, la epidemia de ébola aún permanece en la parte occidental de la RDC, específicamente en la provincia de Ecuador, donde las autoridades concentran esfuerzos para erradicar el contagio.

Mediante su cuenta en Twitter (@DrTedros), el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que ese organismo está orgulloso de haber trabajado bajo el liderazgo del Gobierno de RDC para poner este brote bajo control y recordó que hasta la fecha fueron detectados cerca de 3 500 casos, con alrededor de 2 300 muertos.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 25, 2020