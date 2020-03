¡Cuidado!: Si tienes un Xiaomi Mi A2, no actualice a Android 10

Xiaomi Mi A2 Lite está comenzando a recibir la esperada actualización a Android 10. Sin embargo,si todavía no has actualizado, no toques nada, ya que está generando un error que impide encender el dispositivo dejándolo inutilizable.

La actualización a Android 10 del Mi A2 Lite es muy esperada, ya que el dispositivo se actualizó a Android 9 Pie a comienzos del año pasado. El terminal forma parte del programa Android One, por lo que debería tener garantizada una actualización más rápida, limpia y con menos errores, al no depender de las adaptaciones de la capa MIUI 11.

La versión V11.0.2.0.QDLMIXM que está comenzando a llegar en España y en todo el mundo, está dejando inservible el Mi A2 Lite y los usuarios afectados están entrando en pánico. Según reportan los usuarios afectados, la actualización se descarga y comienza su instalación sin ningún problema.

El fallo viene cuando se solicita reiniciar para completar el proceso. En ese momento la pantalla de muchos Mi A2 Lite se queda en negro, sin posibilidad de poder encenderse de nuevo. La recomendación que muchos usuarios están lanzando a gritos a otros que aún no han actualizado, es que no lo hagan.

Algunas posibles soluciones

👉 Pon el móvil en modo fastboot y conéctalo a tu PC.

👉Ejecuta fastboot devices y verificar que el teléfono sale en el listado.

👉 Introduce fastboot set_active other para activar el arranque de backup.

👉Ejecuta fastboot reboot para reiniciar el dispositivo.

(Con información de Zona Binaria)