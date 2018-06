Xiaomi, el mejor smartphone calidad-precio del mundo

Con la salida de la tercera generación en Cuba, muchos tendrán que sustituir su teléfono. Las especificaciones que ha dado Etecsa para la conexión a internet por datos (frecuencia 900 MHz para WCDMA), ha dado al traste con la amplia gama de terminales BLU que se encuentran entre los 5 millones de usuarios de la isla. Es una mala noticia, no cabe dudas, pero la buena es que en Canal USB le hablaremos de una compañía que está brindando buenos terminales a precios bajísimos, buena calidad y compatibles con la red cubana: Xiaomi.

La empresa china de diseño, desarrollo y venta de teléfonos inteligentes, apps y otros productos electrónicos, se coló en el primer semestre del año en el top 5 de los teléfonos más vendidos de 2018, liderado por Samsung con 78,2 millones. Apple ocupa el segundo puesto, un éxito que le debe a sus versiones X, 8 y 8 Plus (52,2 millones), mientras que Huawei se vale de 39,3 millones de terminales vendidas para ocupar el tercer puesto.

Xiaomi se muestra en la cuarta posición con la cabeza bien alta. 28,3 millones en lo que va de año, manteniendo su principal premisa: ofrecer al usuario un smartphone de altas prestaciones a precios bien competitivos.

La notable combinación calidad/precio marca la diferencia de Xiaomi respecto al resto del mundo. Dejemos fuera los sensibles BLU, SKY, Yess, Ipro. O los reconocidos, pero para economías bien sólidas, Iphone, Samsung, Huawei. Hablamos de un equilibrio entre calidad y precio. Y para eso hay que conocer sus características.

La pantalla de Xiaomi no cede al año de comprado y sus megapíxeles son reales. La gama de sus procesadores Snapdragon compite con cualquiera de los grandes, en algunos casos superándolos. Y lo mejor de todo es que son compatibles con la frecuencia utilizada por Etecsa para la 3G y próxima 4G.

El terminal más barato de Xiaomi este año cuesta 109 euros aproximadamente, el más caro no supera los 500. Uno de los últimos terminales en salir al mercado, el Black Shark, hace temblar al Iphone X (que cuesta más de 1100 euros). Saquen sus propias conclusiones.

Por poner un ejemplo. El Xiaomi Redmi 5 A es el más económico de la compañía china, de ahí que haya sido en el primer semestre de 2018 el quinto teléfono más vendido, superado solamente por terminales de Apple. Con 5 pulgadas de pantalla HD/16:9, tiene un procesador Snapdragon 425 con un GPU Adreno 308. No es teléfono para gamers, pero por ese precio es bien eficiente para lo típico hoy día. Con 2gb de ram y 16gb de almacenamiento alcanza para Redes Sociales, música, cámara y alguna que otra “pijería”.

La cámara no es la Leica de Huawei. En ese apartado Xiaomi recorta gastos. Pero con 13 megapíxeles f/2.2, Flash LED, Enfoque PDAF (detección de fase), HDR y Vídeo FullHD a 30fps se hacen muchas cosas para el Instagram, ¿no? La frontal tiene 5 megapíxeles f/2.0, muy básico.

La batería del Redmi 5 A no es la gran cosa. Pero 3.000 mAh para conectarte a la wifi y hacer fotos es más que suficiente. Al final, el Samsung S8 Plus tiene una 3.500 y no pasa nada.

Por otra parte, podemos encontrar uno de los teléfonos más recomendados de la gama media, el Redmi 5 Plus, por 142 euros. Con 4 gb de ram, 64 de almacenamiento y un procesador Snapdragon 625, puede chatear, escuchar música y jugar Pubg conectado a internet, como andar en bicicleta. Su gran pantalla de casi 6 pulgadas no te dejará a medias en una conversación. Su batería de 4.000 mAh mantiene activo el terminal casi dos días.

Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, el Samsung S8 Plus, tiene la misma ram y capacidad que este, con la diferencia del procesador que es un Snapdragon 835. La batería es inferior al Redmi 5 Plus, y cuesta en Amazon casi 640 dólares (si lo compras en T-Mobile puede costarte 850). Es cierto, tiene alguna que otra “pacotilla” como el lector de iris y resistencia al agua, pero vamos, no es que vayamos a filmar otra parte de Misión Imposible.

Con precios similares, Xiaomi brinda otros gama media como el Mi A1, una versión más pequeña que el 5 Plus que trae doble cámara y versión pura de Android ONE (MIUI es la capa de personalización de Xiaomi, muy parecido a Android); y el Redmi 5 Note, también con doble cámara y un procesador más potente con el Snapdragon 636. Ninguno de estos terminales sobrepasa los 250 dólares, en un mercado donde teléfonos con hardware similares redoblan el precio.

Pero lleguemos al pollo de este asunto. No podría afirmar que la tecnología utilizada por Etecsa para el despliegue de la tercera generación en la isla, es China. Pero podría decir que todos los terminales de Xiaomi van de maravilla en Cuba. Las pruebas realizadas en nuestra redacción con el Redmi 5 A y el Redmi 5 Plus fueron un éxito. Pues admiten la frecuencia 900 MHz para WCDMA y LTE para la cuarta generación. Su versión global desbloqueada funciona sin ningún contratiempo en puntos wifi y conexión por datos en esta, nuestra comunidad. ¡Ah!, y en idioma español.

Le dejo una excelente guía comparativa que hizo Xataka con los principales teléfonos de Xiaomi. Lamentablemente no contamos con una tienda oficial en Cuba. Pero algo se le ocurrirá. 😁😎😉