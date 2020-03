El Madrid reina en la locura y gana 2-0 al Barcelona

Real Madrid es único. En las peores situaciones, cuando parece al borde del k.o. encuentra en el corazón lo que no tiene en las piernas.

Tras un primer tiempo contenido, gobernado por el Barça, se desató enganchado a la anarquía de Vinícius y se llevó un partido emotivo, de los que invierten tendencias.

Marcó el brasileño, ayudado en su remate, y remachó Mariano, un especialista en alborotar los últimos minutos tanto tiempo ignorado por ZIdane. El Madrid vuelve a ser líder, conquista el golaveraje y recupera toda la confianza que ahora falta en el Barça, entregado al final.

El discurso y la retórica se diluyen cuando se trata de jugarse los garbanzos. Zidane y Setién plantearon el Clásico recurriendo a sus viejas fortalezas.

El francés apostó por Marcelo para dañar al Barça y el cántabro tiró de Alba, pese a estar recién salido de lesión, y Arturo Vidal como apoyo para los puntas y los volantes para ganar la batalla en el centro del campo. Y como suele ocurrir en los últimos años, los azulgranas se sintieron a gusto en el Bernabéu.

Ocurre que al Madrid de las últimas semanas, de la Real para acá, se le ve tierno en las áreas. Por eso repliega tan cerca de su portero, y por eso se atropella cuando se acerca al territorio enemigo. Después de los minutos de tanteo, Marcelo abrió las hostilidades entrando por su costado en superioridad, pero en lugar de retrasar a Isco, solo, buscó a Benzema.

La respuesta del Barça fue inmediata, en una internada de Alba con el centro atrás que nosmalmente pesca Messi y esta vez encontró a Griezmann. Zurdazo alto.

Fue la primera ocasión clara y el síntoma de que el Barça tenía mçás argumentos para hacer daño. Lo Intentó Vinícius de todas las maneras posibles, pero cuando no le taponaba Semedo se enredaba en el regate o centraba al único lugar donde no había compañeros. Encomiable e inofensivo.

El Barça ganó peso en el partido gracias a sus larguísimas secuencias de pase. Esa posesión le permitió encontrar la espalda a los sospechosos habituales.

Busquets, enorme en el eje, picó una pelota para la diagonal desde la derecha de Messi, que se plantó solo. Sacó Courtois. Arthur también aprovechó la subida de Carvajal para escaparse por el interior zurdo, aguantar la carga de Kroos y forzar el mano a mano. Paradón de Courtois. De no ser por el belga, el Barça se habría ido a la pausa con ventaja.

Zidane ordenó dar un paso adelante, especialmente a los laterales, en el segunto tiempo. Ahí tuo el Madrid el partido con tres ocasiones espléndidas. Isco desde la derecha tiró una rosquita a la escuadra que sacó Ter Stegen con una mano prodigiosa.

Donde no llegó la manopla del meta de Moenchengladbach apareció Piqué para sacar bajo palos un cabezazo de Isco, tras una acción notable de Carvajal. Idéntico protagonista en la tercera de la serie, un robo en línea de medios que llevó a Carva hasta la frontal, picó al segundo palo y Benzema, solo, voleó alto. Cuando no quiere enrtar, no entra.

En video, Madrid gana 2-0 al Barcelona

(Tomado de Marca)