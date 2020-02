Al menos 30 heridos tras atropello en un desfile de carnaval en Alemania

Al menos 30 personas han resultado heridas, entre ellas varias en estado grave, este lunes en un atropello múltiple y de carácter intencionado ocurrido en la localidad de Volkmarsen, en el centro de Alemania, durante un desfile de Carnaval, según informan los medios locales.

Los hechos han tenido lugar en la localidad de Volkmarsen, en la región de Hesse, y ya se ha detenido al conductor del vehículo implicado en el atropello, de nacionalidad alemana y 29 años de edad, según informa la agencia DPA. La emisora Deutsche Welle ha precisado que habría niños entre los atropellados. La Policía regional ha informado que algunas de las personas atropelladas se encuentran "gravemente heridas".

La Policía de Hesse ha lanzado un portal web para que los ciudadanos presentes en la zona envíen todos los vídeos e imágenes de los que dispongan para esclarecer las causas del atropello.

El suceso se ha producido sobre las 14.30 hora local (13.30 GMT), cuando se celebraban en esta ciudad los tradicionales y concurridos actos del lunes de carnaval, ha informado la dirección de la Policia de Kassel.

"Asumimos que fue un acto intencionado", ha señalado un portavoz policial citado por DPA, si bien ha aclarado que las autoridades no ven por ahora indicios de que se estuviera políticamente motivado. No obstante, desde el Ministerio del Interior de Hesse han apuntado a que no se descarta esta última hipótesis.

Según testigos citados por el diario Frankfurter Rundschau y la televisión pública local Hessische Rundfunk, el vehículo -una Mercedez-Benz Combi de color gris metalizado- ha recorrido unos 30 metros por la acera, arrollando a una multitud de gente que contemplaba un desfile de Carnaval.

El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona, cerrada al tráfico por las celebraciones. Al lugar se han desplazado una docena de ambulancias, así como numerosos agentes de la Policía y equipos de bomberos. Se ha solicitado asimismo la colaboración de un helicóptero, para poder trasladar a los heridos más graves.

(Con información de Público)