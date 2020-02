Reino Unido en alerta tras la formación de potente “ciclón bomba”

Poco después de que la tormenta Ciara azotara el norte de Europa con fuertes lluvias y ráfagas de viento, en el Atlántico ha tomado forma otra tormenta, llamada Dennis. Este viernes, las zonas costeras de Islandia ya experimentaron vientos huracanados con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora.

La NASA ha publicado imágenes de satélite que muestran claramente la llamada ciclogénesis explosiva, que se mueve hacia el continente europeo.

Los meteorólogos advierten que la tormenta se convirtió en un "ciclón bomba" este jueves, después de que la presión del aire cayera 24 milibares en 24 horas.

El periódico The Guardian informó que la Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió una advertencia climática de "peligro para la vida", ya que la tormenta que afectará las islas británicas este fin de semana puede provocar inundaciones de flujo rápido, cortes de energía y la interrupción del transporte.

#GOESEast is watching a low pressure system forming in the #NorthAtlantic. The #storm has undergone #bombogenesis, meaning it rapidly intensified, dropping 24+ millibars over 24 hours. #BombCyclone#Explore the #world in real-time: https://t.co/EpBSvebmJI pic.twitter.com/dSWOVZlq7Q

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) February 13, 2020