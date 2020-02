Confirmada muerte del doctor chino que advirtió sobre el coronavirus

Segun publica RT en Español, tras presentarse varios informes contradictorios, el hospital central de Wuhan confirmó que el médico chino que advirtió sobre el coronavirus a sus colegas, falleció a causa de la enfermedad.

La casa de salud donde el doctor Li Wenliang permanecía en estado crítico al haberse infectado de coronavirus reveló que murió a las 2:58 (hora local) después de haber recibido un tratamiento de emergencia, recoge el portal chino Global Times.

El oftalmólogo de 34 años “lamentablemente se infectó durante la lucha contra la epidemia de neumonía de la nueva infección por coronavirus”, escribieron en redes sociales las autoridades del hospital.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej

