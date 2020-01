Hackers iraníes le desfiguran la cara a Trump en sitio web estadounidense

Unos hackers, supuestamente iraníes, tomaron el control del sitio web Programa Federal de Bibliotecas Depositarias de EEUU y publicaron en la página principal una foto con un puñetazo a la cara del presidente estadounidense, Donald Trump.

En cuanto se supo del percance, la plataforma web fue desconectada y hasta ayer no ha recomenzado. Sin embargo, algunos internautas lograron hacer una captura de pantalla que muestra la imagen que publicaron los hackers. En ella aparece “un mensaje del Estado Islámico de Irán” tanto en inglés como en árabe.

Después aparece una foto del presidente de EEUU trucada que muestra cómo el mandatario recibe un puñetazo por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica. Todo ello ocurre con el mapa de Irán de fondo y unos misiles en el primer plano. Debajo de la foto los hackers dejaron un mensaje.

“Hackeado [sitio web] por los hackers del Grupo de Seguridad Cibernética de Irán. ¡Es solo una pequeña parte de la habilidad cibernética de Irán! Siempre estamos listos”, comunicaron los piratas informáticos.

Breaking: Iranian hackers have hacked the Federal Depository Library Program website, which is operated by the United States government. The website is vandalized with anti-Trump messages. pic.twitter.com/iBZUdBVr2I

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 5, 2020