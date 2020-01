“No más guerra”, el grito de los estadounidenses para frenar a Trump

Miles de personas se volcaron a la calle en 70 ciudades de los Estados Unidos para rechazar la decisión del presidente Donald Trump de mantener un conflicto bélico entre país contra Irán. “No a la guerra”, es la leyenda de los cientos de carteles desplegados que demandan, además, la salida del ejército norteamericano de Medio Oriente.

Washington, Nueva York y Detroit fueron los lugares más visibles de la reacción autoconvocada que comenzó a gestarse en las redes sociales. "No permitiremos que nuestro país sea arrastrado a otra guerra inconsciente", gritó uno de los organizadores al grupo reunido frente a la Casa Blanca.

La movilización en la sede del gobierno estadounidense luego se dirigió al Hotel Trump, propiedad del empresario y jefe de Estado, que en la madrugada del viernes ordenó el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, mediante un bombardeo con drones en medio oriente.

"No a la guerra con Irán", fue el principal slogan que convocó a miles en distintos puntos del país. "¡Retirada de Estados Unidos de Irak ahora!" y "¡No a la guerra y a las sanciones contra Irán!", exigieron también.

En el icónico Times Square, en Nueva York, los manifestantes desfilaron con pancartas en las que rechazaban el despliegue de alrededor de 3500 soldados ordenado por el gobierno norteamericano.

También hubo protestas este sábado en Chicago, delante del Trump Tower, propiedad del presidente, y en Los Ángeles. "¿Necesita desviar la atención? Provoque una guerra", rezaba la pancarta de Sam Crook, de 66 años, en medio del proceso de impeachment que atraviesa el republicano.

"Este país está en manos de alguien que no es estable mentalmente, Donald Trump", manifestó la mujer. "Me da miedo de que provoque por inadvertencia -creo que realmente no lo quiere- un verdadero estallido en Oriente Medio", agregó.

La comunidad internacional teme un conflicto extenso tras las muertes del general Soleimani y de Abu Mehdi al Muhandis, considerado como el hombre fuerte de Irán en Irak.

