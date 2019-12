Greta Thunberg sobre Trump: No habría perdido tiempo hablando con él en la cumbre de la ONU

La activista del clima Greta Thunberg dijo que conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre de las Naciones Unidas sobre calentamiento global hubiera sido una pérdida de tiempo, ya que el mandatario no le habría prestado atención.

En una entrevista en el programa radial Today de la BBC, en la cual se desempeñó como editora invitada el lunes, Thunberg dijo que veía como graciosos los ataques personales en su contra y afirmó que esperaba volver a tener una vida normal.

Un video de la ambientalista de 16 años observando a Trump con lo que la prensa describió como “mirada de desprecio” en la cumbre de la ONU en Nueva York en septiembre se volvió viral en las redes sociales.

Trump cuestiona los estudios que alertan sobre el cambio climático y retirará a Estados Unidos del Acuerdo de París del 2015 que busca refrenar el calentamiento global.

Consultada sobre lo que le habría dicho al presidente si hubieran hablado, Thunberg dijo:

“Sinceramente, no creo que le habría dicho nada porque obviamente no está escuchando ni a los científicos ni a los expertos, entonces ¿por qué me escucharía a mí?”.

“Así que probablemente no le habría dicho nada, no habría perdido mi tiempo”, declaró.