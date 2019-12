Trump critica la elección de Greta Thunberg como Persona del Año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la activista sueca Greta Thunberg, la adolescente promotora de un gran movimiento internacional contra la crisis climática.

El mandatario republicano en su cuenta personal de la red social Twitter hizo referencia a la elección ayer de la joven como Persona del Año por la revista norteamericana Time.

Según el jefe de la Casa Blanca, quien decidió la salida de su nación del Acuerdo de París sobre cambio climático, Thunberg “debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a una buena película a la antigua con un amigo”.

En septiembre pasado, Trump apuntó, quizás con cierta ironía, que la activista “parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso”.

Dicha revista divulgó en Twitter la portada de su edición de la última semana de diciembre, en la cual aparece una imagen de Thunberg tomada por la fotógrafa Evgenia Arbugaeva en la costa de Lisboa, Portugal, a principios de este mes, junto al nombre de la adolescente y el mensaje “El poder de la juventud”.

“Thunberg no es líder de ningún partido político o grupo de defensa. Ella no es la primera en hacer sonar la alarma sobre la crisis climática ni la más calificada para solucionarla. Ella no es científica ni política”, agregó.

(Con información de Prensa Latina)