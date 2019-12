Presidente cubano reconoce en el Parlamento los avances en la Política de la Vivienda

Los resultados positivos en el primer año de la implementación de la Política de la Vivienda, “nos dicen que podemos hacerlo mejor, para que estos sean superiores”, valoró esta jornada el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participó de los debates de los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida con anterioridad al IV período ordinario de sesiones correspondiente a su IX Legislatura.

El mandatario agradeció el papel del Parlamento y los diputados en sus sistemáticas acciones de fiscalización a dicho programa, “tan importante para el país y el cual se ha priorizado en cada una de las visitas gubernamentales a las provincias”.

Al intervenir en la sesión de trabajo matutina de la Comisión, el jefe de Estado consideró que se puede dar un impulso a esa Política, al amparo de la cual fueron terminadas 43 mil 700 casas al cierre de diciembre por las vías estatal, de subsidios y por esfuerzo propio.

“El logro más consistente es que se ha sobrecumplido el plan previsto por todas las vías en más de 10 mil viviendas; si seguimos esforzándonos y llegamos a 60 mil en un año, estaremos en condiciones de dar un golpe al tema habitacional en menos de una década”, indicó.

Díaz-Canel consideró que, pese a dificultades en 2019, como la escasez de combustible para el funcionamiento de las fábricas de cemento y la transportación de ese recurso, así como en la adquisición de acero y problemas con los áridos, el número de viviendas construidas “demostró que existen potencialidades y que si nos organizamos bien, se puede avanzar más”.

Enfatizó en la necesidad de lograr que el plan, desde que se conciba, esté en función de las necesidades y prioridades de cada territorio.

“Lo que no está en el plan no se realiza y, por tanto, se sigue acumulando”, apuntó, y manifestó que también existe una visión a mediano y largo plazos, atendiendo a que “debemos ser realistas: los problemas de la vivienda acumulados en el país no se resuelven en un año”.