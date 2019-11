Trabajadores de la industria cubana: "Que la sustitución de importaciones no sea una consigna"

Bajo el lema “Industrias eficientes, mayor desarrollo” sesionó desde este jueves en La Habana, la segunda Conferencia Nacional de los trabajadores de este sindicato, para abordar las principales vías que hoy demanda la economía del país, lograr un mayor desarrollo de la industria, sustituir importaciones e incrementar y diversificar exportaciones.

En representación de los 122 mil trabajadores del sector, los delegados al encuentro hablaron de las experiencias, positivas y negativas, en sus colectivos laborales; todos los análisis bajo la premisa de no hacer un recuento de lo que afectó en el año, sino examinar los puntos innovadores para aportar a la economía del país, y las proyecciones para el 2020.

Las opiniones enfatizaron en que se labora en un sector impactado por la obsolescencia tecnológica, hay intermitencias en los procesos productivos, interrupciones laborales y pérdida de fuerza calificada, así como la escasez de materias primas que provoca el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

“Este jabón que ustedes ven aquí, es importado; lo compré en una tienda en La Habana, aunque me sugirieron que no hiciera, porque manchaba el fregadero; pero yo quería traerlo aquí a la Conferencia para hablar con la prueba en la mano. Este otro es el que producimos en nuestra fábrica, aquí en el país. Se vende a 55 centavos, y es mucho mejor. ¿Por qué el país importa aquel jabón y no invierte ese dinero para fabricarlo aquí? Tenemos la mano de obra, los equipos. Solo nos falta el dinero”, ejemplificó Irma Betancourt Albert, secretaria del buró sindical en la Empresa Mixta Suchel Camacho.

“Si vamos a hablar de sustitución de importaciones, vamos a hacerlo al duro, sin medias tintas”.

Por su parte, Zunilda Flores, de la Empresa de la Industria Electrónica, insistió en la necesidad de los encadenamientos productivos y que la calidad sea la palabra de orden en cada una de las empresas cubanas.

Relacionado con la calidad, los delegados insistieron en que es un asunto que se debe mejorar a partir de la implementación de los sistemas de gestión, "para que la industria juege un papel protagónico en la diversificación de las exportaciones, sustitución de importaciones y en la inversión extranjera directa, y así, trabajar en el mejoramiento porgresivo del plantel industrial".

Sobre las formas de pago, se habló que han sufrido transformaciones en sus indicadores hasta abril del 2016, que se aplicó la resolución 17/2014 y después, la 6/2016, que ha permitido mayor eficiencia y un crecimiento del salario promedio por trabajador.

Insuficiente preparación, falta de integración de las áreas de economía con recursos humanos, problemas en la planificación, desvíos, robos, y mala calidad de algunas producciones inciden directamente en el incremento de los ingresos salariales.

Desde el funcionamiento sindical

El Sindicato de los Trabajadores de la Industria cuenta con 122 mil 242 afiliados al cierre de junio del 2019. La cifra, respecto al año anterior, decreció en más de 8 mil trabajadores a causa de procesos de reordenamiento laboral e interrupciones por la inestabilidad en la entrada de materias primas, que trae consigo fluctuación de la fuerza laboral, principalmente en la industria ligera y la sideromecánica.

Los planteamientos e incorformidades que más se reiteran por los trabajadores de la industria son:

Problemas financieros y los de carácter subjetivo , que afectan la entrada de materias primas y piezas de respuesto, incidiendo directamente en el cumplimiento de los planes.

, que afectan la entrada de materias primas y piezas de respuesto, incidiendo directamente en el cumplimiento de los planes. Preocupación con los inventarios existentes

No aplicación de sistemas de pago a destajo por falta de materias primas, que provoca desmotivaciones por el salario.

Preocupación de los trabajadores, que después de acumular las 240 horas de protección para la interrupciones, quedan sin una protección salarial.

Los indicadores límites de gasto de salario por peso de valor agregado bruto y la utilidad antes de impuesto por el valor agregado bruto, favorecen a entidades que no han tenido altos niveles de eficiencia.

Situación del transporte obrero y la no aprobación de inversiones para mejorar esta situación.

y la no aprobación de inversiones para mejorar esta situación. Necesidad de la aprobación del pago de la estimulación en CUC cuando en el trimestre se recupera el acumulado del mismo.

Situación existente con la adquisición de los medios de protección que no existen en el mercado nacional, y de la misma forma la ropa y el calzado.

Necesidad de la vigilancia y control de los chequeos médicos, principalmente en los centros con alta exposición a reiesgos físicos y químicos.

Principales inversiones que se están haciendo en la industria cubana

Reconversión tecnológica cloro-sosa, en Sagua la Grande, Villa Clara.

Planta de fertilizantes mezclados NPK en Cienfuegos

Modernización tecnológica de la empresa siderúrgica Antillana de Acero

Aumento de la capacidad de producción de mochas y machetes en la empresa mecánica Ogún

Producción de conductores eléctricos de energía en la empresa Conrado Benitez

Producción de refrectarios en la empresa Refectarios Habana

Taller para la fabricación de torres tubulares para aerogeneradores en la empresa Paco Cabrera en Las Tunas

Ampliación y remodelación de la fábrica de calentadores solares Rensol, en Morón, Ciego de Ávila

Modernización de la fábrica de componentes electrónicos Ernesto Che Guevara de Pinar del Río

Modernización de la fábrica de conductos de ventilazación de aire, empresa RC

Inversión en una planta de saponificación y secado de viruta

Modernización y ampliación de la hilandería Inejiro Azanuma, Gibara, Holguín

Programa de rehabilitación de la industria del mueble, en La Habana, Camaguey, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo

Modernización de la empresa Compacto Caribe SA y de la fábrica de colchones Confort

Adquisición del equipamiento de transporte y rehabilitación de almacenes de las empresas ENCOMIL y Confecciones Textiles BOGA

Adquisición de equipos tecnológicos para confecciones

Programa integral para el desarrollo de las Artes Gráficas

Inversión en la producción de almohadillas sanitarias en La Habana, Sancti Spíritus y Granma

Producción de cubetas plásticas para pintura

Ulises Guilarte: "Hay que alcanzar un mayor liderazgo en los dirigentes"

“Este sector ha enfrentado en los últimos años importante transformación para responder desde la industria nacional a las exigencias y retos productivos que en términos de eficiencia, permita gradualmente alcanzar la soberanía tecnológica, imprescindible en las condiciones de un recrudecido bloqueo que nos impone el gobierno estadounidense”, dijo Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, al intervenir en la cita.

El dirigente sindical aseguró que para este propósito han sido aprobadas políticas rectoras dirigidas a optimizar las capacidades productivas y maquinas herramientas del sistema empresarial, entre otros objetivos, “escenario que identifica la necesaria contextualización de la labor del sindicato en sus métodos de dirección, que favorezcan y visibilicen su protagonismo para cumplir sus misiones para movilizar y representar los intereses de los trabajadores”, subrayó.

Destacó que persisten deficiencias en espacios ganados de nuestra vida interna como las asambleas afiliados y representantes, a las que en ocasiones las administraciones minimizan su papel y dilatan las respuestas a sus acuerdos, los Convenios Colectivos de Trabajo y la participación del sindicato en los consejos de dirección.

“Resulta no solo necesario, sino imprescindible ─indicó─ elevar el funcionamiento de las estructuras de dirección particularmente en la base, y alcanzar mayor liderazgo de sus dirigentes.

Guilarte de Nacimiento dijó que un paso esencial en esta etapa fue el proceso de elaboración del plan sin directivas específicas, con el objetivo de no limitar el análisis con los trabajadores a cifras bajadas desde arriba. "Sin embargo no resultó en algunos colectivos un ejercicio aportador, sobre todo en lo cualitativo, lo que requerirá de su gradual perfeccionamiento”.

En la cita de los trabajadores de la industria fue ratificado Arturo Rodríguez Fons como secretario nacional de este sindicato.

Vea también: