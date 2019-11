Guía para principiantes en Telegram: Descarga automática, privacidad y reglas de convivencia

En los últimos meses un número considerable de cubanos ha llegado a Telegram, la aplicación de mensajería instantánea de Pavel Durov, reconocida por su seguridad, sus súper grupos, canales y bots. Sin embargo, muchos de estos nuevos usuarios, al acceder a la plataforma, ven su paquete diezmado en cuestión de días luego de acceder a algún canal, o simplemente no saben qué hacer una vez dentro.

Sobre este tema, proponemos una serie de trabajos donde conocerá cómo evitar el consumo innecesario de datos y la soledad de los primeros días, aprenderá a reforzar su cuenta, compartir en grupos sin morir en el intento, buscar en Telegram y aprovechar todo el potencial que brindan los bots de la aplicación.

Sin saldo, pero con megas

Es normal que en su llegada a Telegram no encuentre recibimiento alguno. El primer error del usuario es tratar la aplicación como si estuviera en WhatsApp. La red social de Pavel Durov se diferencia del resto de las aplicaciones de mensajería, gracias a la privacidad que ofrece en las opciones de perfil. Y si sus contactos tienen un “perfil cerrado”, a menos que tenga su @alias, no encontrará a ningún amigo, familiar o compañero de trabajo.

Pero antes de comenzar a romperse la cabeza intentando buscar personas, grupos o canales, el primer paso en Telegram es evitar que consuma su paquete de datos el primer día. ¡Cuidado! Esto no quiere decir que sea gran consumidor, varios estudios (publicados anteriormente en esta sección), han demostrado que consume incluso menos que WhatsApp. Y si tiene la versión X de Telegram, aún más.

Entonces el primer paso sería, desactivar la descarga automática de multimedia cuando se encuentre con datos móviles o WiFi. ¿Por qué lo vamos a desactivar también cuando se encuentre conectado mediante una conexión inalámbrica? El ancho de banda que tiene en un parque o Nauta Hogar, es de 1, 2, 4 megas. Si esta opción está activa y hay descargas que echaron a andar mientras revisaba los canales o grupos de su preferencia, la descarga en la que sí tenga interés, se verá afectada, y no estará descargando a la velocidad debida de acuerdo a lo que tiene contratado. Nuestra recomendación, es que desactive ambas opciones si quiere descargar algo.

Para hacer esto, vamos a ir a las tres rayas que tenemos en la esquina superior izquierda y vamos a seleccionar “ajustes”. Ahí dentro veremos varias opciones de Telegram, pero en este primer momento solo nos interesa el consumo automático, así que vamos a ir a “Datos y almacenamiento/ Descarga automática de multimedia” y desactivamos la opción de datos móviles y también la de WiFi. En ese mismo apartado, más abajo, encontraremos “Autorreproducir multimedia, y en las opciones veremos GIF y Videos. Desactivaremos los dos también, pues hay GIF que pueden consumir hasta 10 MB. Con esta configuración, podremos ver el tamaño que tienen los archivos y decidir si lo descargamos o no.

En el apartado de Datos y Almacenamiento, veremos otras opciones como “Uso de almacenamiento”, “Uso de datos”, “Streaming de video y audio”, que dejo a consideración de ustedes, pues no afectan al consumo diario de nuestro paquete. Más abajo, en el final, podremos ver una pestaña que dice “Llamadas”. Mi recomendación es que elija la opción de “En Datos Móviles”, aunque si quiere mejor calidad de audio, deberá seleccionar nunca.

Privacidad: ¿Quién te ve?

Todavía no es hora de adentrarse en Telegram. Para eso, debemos ser conscientes de la importancia de tener una cuenta segura para no regalarle nuestra privacidad a desconocidos. Por esa razón, nuestro segundo paso en la aplicación de Durov será la opción de “Privacidad y Seguridad”. Si algo caracteriza a Telegram por encima de cualquier otra aplicación de mensajería, son todas las opciones que verán en este apartado, incluso, con configuraciones específicas para cada contacto que lleguemos a tener en nuestra cuenta.

Para llegar a ese apartado, haremos lo mismo de antes. Seleccionamos “Ajustes”, pero en vez de elegir la opción anterior, iremos a la segunda, “Privacidad y seguridad”. Ya dentro, veremos un montón de opciones, la mayoría de ellas, deberá elegirlas usted de acuerdo a sus preferencias. En este segundo paso solo nos interesa, los dos primeros subtítulos.

Cuando hablamos de privacidad, la aplicación de Durov se refiere a lo que mostramos al mundo, de ahí que podamos configurar acciones específicas por usuario. ¿A quien le mostramos nuestro número? ¿Quién ve nuestra foto de perfil? ¿Quién puede reenviar nuestros mensajes? Un montón de interrogantes plantea la ecuación en un mundo de capturas de pantalla y reenvíos de mensaje. Por esa razón, como nuevos usuarios que son, deberán establecer un bloqueo total si quiere conservar su privacidad. ¡Vayamos al lío!

Lo primero que nos aparece es los “Bloqueados”. Esto ahora mismo no es importante, pues no tenemos aún contactos en el teléfono. Sin embargo, en un futuro desde ahí podrá gestionar las personas que no quiere ver en Telegram o si le levanta el castigo más adelante.

“Número de teléfono”, la gran diferencia con WhatsApp. En Telegram no es necesario entregar esto a todos nada más llegar, pues los contactos se agregan con @alias. En este subtítulo, podrá controlar quién puede ver su número y quién puede encontrarlo por esa vía. Por tanto, vamos a seleccionar en la primera opción “Nadie”, y en la segunda “Mis contactos”. Esto no es definitivo, pues desde el inicio puede añadir “excepciones” en la tercera pestaña de ese apartado. En el caso de conocer personas en el futuro, el propio chat le preguntará si desea agregarlo como contacto, una decisión que lo incluirá inmediatamente entre esas excepciones.

“Última conexión” revela a tus contactos de Telegram cuándo fue la última vez que estuviste conectado. Hay quien prefiere el suspenso de lo desconocido, hay quien no le preocupa que le recuerden cuándo se acostó a dormir. Nuestra recomendación, es quitarlo para todos (con excepciones). Pasa lo mismo con la foto de perfil. El síndrome Instagram atrae también a aquellos que prefieren ser vistos para lucir sus poses y frases, incluso cuando se trata de Telegram. Pero… ¿vas a mostrarte a todo el mundo? Aquí podemos dejarlo en “mis contactos”.

Y llegamos a uno de los aspectos más importantes de Telegram, y que lo define por sobre todas las aplicaciones de mensajería. Si no quiere que un chat suyo termine en manos ajenas, como le sucedió al juez brasileño Sergio Moro, en el apartado “mensajes reenviados” deberá poner “nadie”. No hay razón alguna por la que debamos dejar esto en manos del destino, sobre todo en los días que vivimos hoy en cualquier lugar del mundo. Si lo que quiere es más cuidado en este aspecto, más adelante hablaremos de los chats privados, con otras opciones que blindan aún más su cuenta.

Las otras dos opciones que quedan en el apartado de “Privacidad” son a gusto del consumidor, aunque recomendamos que ambas sean establecidas solo para “Mis contactos”. ¿Quién puede llamarlo? ¿Quién lo agrega a grupos y canales? Su decisión.

Seguridad en dos pasos

Este apartado es una constante en todas las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Cada día hay más métodos para hackear una cuenta, y más formas de protegerlas. Por eso es de vital importancia que tomen todas las medidas a su alcance, pues hay algo que les aseguro, nunca son suficiente.

Cuando creamos una cuenta, lo primero que debemos establecer es una “Verificación en dos pasos”. Esto suma otra línea de defensa a tu dispositivo, además de la que ya tenemos establecida para desbloquear el teléfono. Solo deberá activar la opción, establecer una contraseña, un correo de verificación y una palabra para recordarle su contraseña. Eviten fechas de nacimiento, el típico 123456… y nunca, bajo ningún concepto, presten su móvil a nadie. El correo de verificación servirá en un futuro en caso de robo, pierda el móvil o simplemente lo cambie. Desde ese correo, podrá recuperar su contraseña.

Además, tenemos un “Código de bloqueo”, que debemos también configurar eligiendo un PIN de cuatro dígitos. Si su contraseña anterior fue basada en números, no ponga la misma, ya que podría servir como otra capa de seguridad, aunque no cumpla la función de contraseña. Esta opción, es más enfocada a bloquear la cuenta cuando pase un tiempo establecido por usted. Imagine que está navegando en la aplicación y dejó su cuenta abierta y el móvil sobre la mesa, al paso de 5 minutos (se establece desde 1 minuto hasta 5 horas), la cuenta se bloquea y tendrá que volver a poner el PIN para acceder, o en caso de contar con la opción en su dispositivo, la huella dactilar.

El último de los subtítulos de ese apartado, es el de las “Sesiones activas”. Como su nombre indica, su cuenta guarda todos los dispositivos donde se conectó alguna vez. Navegador Chrome en su trabajo, Desktop en una sala de navegación, Xiaomi 5 Plus de su hermano. Fecha, IP y país/ciudad desde donde lo hizo. Desde aquí, podrá cerrar todas las sesiones abiertas alguna vez, no importa donde estén, y podrá ver también si alguien le robó la cuenta, expulsarlo y tomar las medidas anteriormente explicadas.

¿Quién soy?

Estamos a punto de entrar en Matrix, digo, en Telegram. Pero no podemos hacerlo sin saber quiénes somos. Y para eso, volvemos a ajustes y configuramos nuestro “perfil”. Lo primero es recordar que su número, aunque aparezca primero en la lista, es solo visible para usted y los contactos que eligió. Y la biografía funciona como en cualquier otra red social, depende de su dialéctica. Lo importante en este apartado, es el @alias, pues es la forma en que nos van a encontrar en Telegram. Aquí por lo general intentamos ser creativos, pero mi consejo es que pongan cualquier cosa si no quieren dedicar media hora de su tiempo solo a encontrar un alias que no esté ya tomado.

¿Y ahora qué hago?

Ya estamos seguros y sin temor a que nuestros datos desaparezcan misteriosamente. Por lo general, cuando entramos por primera vez a Telegram, encontramos un chat totalmente vacío. La primera reacción que tenemos es, “y ahora qué hago”, “qué se hace aquí”; y si tenemos la suerte que un amigo nos dijo que aquí hay bots, se puede descargar contenido hasta 1.5GB, grupos y canales, viene el típico “y cómo hago eso”. Pues todo no lo van a descubrir de un tirón, pero si tienen una guía como esta, al menos van a lo seguro primero sin perder tiempo.

Hay una realidad que no podemos esconder por muy bueno que nos parezca Telegram, no tiene la misma cantidad de usuarios que WhatsApp, por lo tanto, no va a encontrar la misma cantidad de personas. Después de tres años, podría decirle incluso que la mayoría de mis contactos son nuevos amigos que hice en grupos colaborativos. Porque eso sí, en casi todos los grupos dentro de Telegram, la ayuda nunca faltará.

Y lo segundo importante a conocer antes de proponerse entrar a Telegram, es que la aplicación de Pavel Durov no es excluyente. No saltamos de WhatsApp a Telegram, se pueden tener las dos perfectamente, porque cada una tiene opciones que podemos aprovechar en el día a día. Las diferencias, las puede encontrar en un trabajo publicado anteriormente en nuestra sección.

No encontrará de golpe a todas sus amistades, ya sea porque tienen un perfil cerrado o porque no están. Mi consejo es que conozca nuevas personas mediante los grupos, puede toparse incluso con alguna amistad que no tiene desde el inicio por su configuración de privacidad. Así que nos vamos al buscador, que es una de las herramientas que más usaremos dentro de la aplicación.

El buscador general de Telegram funciona casi como el de Google, y digo casi, porque si no existe lo que busca dentro de la aplicación, o escribió mal la palabra, no aparecerá nada, cosa que no es el caso de Google. Y no se puede confundir con el buscador particular de un grupo o canal. Así que nos vamos a la lupa que sale en la esquina superior derecha, y como lo que queremos es conocer gente de nuestro país (al menos en un principio), escribimos “grupos cuba”. Seguramente saldrán varias coincidencias, yo recomiendo @grupos_cu, por su actualización constante en el último año.

Ya dentro solo deberá pinchar en “unirme al canal”, para recibir notificaciones de grupos nuevos. Hay casos donde tendrá que unirse si quiere ver el contenido del grupo o canal, en otros casos solo con pinchar podrá ver dentro. Ahí encontrará grupos para todos los gustos, así que el próximo paso depende de usted.

Pero no todo es chatear. Una opción que no acaba de incorporar WhatsApp, es la de canales, fuentes de información rápida que con la vista rápida de Telegram, se convierte en una preciada herramienta para administradores y usuarios.

Misma operación, lupa de buscar, y escribimos “canales cuba”. Aparecerán varias coincidencias pero optaremos por el mismo creador, @canales_cu. Medios de comunicación, empresas, negocios privados y mucho más podrá encontrar dentro de este canal. Nuevamente, la elección es suya.

Ya tenemos canales y grupos de nuestra preferencia, lo demás, como diría Fermín en La que se avecina, “es el boca boca”. Comenzará a conocer personas nuevas, hacer amistades, e incluso a reencontrarse con personas que no ve hace años. Toma tiempo, pero créanme, cuando menos lo espere necesitará funciones que ofrece Telegram para anclar grupos importantes, personas, y organizar la larga lista de chat que tendrá en esta plataforma.

Reglas de convivencia

Llegar a nuevos grupos no es algo que se puede tomar a la ligera. No es la jungla Facebook o WhatsApp. En los grupos de Telegram los administradores se toman su trabajo muy en serio, pues dedicaron horas a programar bots de bienvenida, reglas, horarios y mucho más. Si su intención es entrar y ganar una buena comunidad, deberá seguir las reglas. Y esto no sucede solo en Cuba, digamos que es una práctica que adoptamos de grandes grupos españoles, latinos, y sobre todo indios, por su fuerte presencia en la plataforma.

Gracias a los bots, un tema que dejaremos para el próximo trabajo, la comunidad de Durov ha logrado crear grupos perfectos que se autogestionan desde la entrada de un nuevo miembro, notas que guardan información subida anteriormente, hasta las buenas noches. Y esto lo digo por experiencia propia. La mayoría de los grupos en Telegram tienen al menos un bots con la bienvenida o las reglas.

Si entra a un grupo y un bot le da la bienvenida, deberá leer atentamente todo lo que pone, pues muchas veces también describe las reglas de ese grupo. En algunos casos, otro bot exige que se ponga un @alias, la reiteración de este mensaje, sin solución por su parte, puede llevar a un warn (advertencia), y en casos extremos (en dependencia del grupo), puede ser expulsado sin la posibilidad de volver a entrar.

En el caso de otros grupos, la bienvenida no viene con las reglas, solo la advertencia de que debe leerlas mediante el comando #reglas o #rules. Puede no hacerlo, pero como suele suceder en la vida fuera de Matrix, “el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”.

Entre las reglas más frecuentes que encontraremos en grupos de cubanos en Telegram, deberá tener cuidado con hacer SPAM. La mayoría no permite, bajo ningún concepto, promocionar o hacer SPAM. Esto quiere decir que no podrán compartir ningún contenido que sea tomado como offtopic (contenido no relacionado con la temática del grupo). No compartir contenido o hablar de temas políticos, pornografía, enviar enlaces recortados, usar palabras obscenas, ni hacer alusión con tono ofensivo a preferencias sexuales o religiosas de algún miembro del grupo.

De cualquier manera, es una práctica que, aunque parezca por momentos excesiva, dice mucho de quienes somos como cubanos, y mantiene el “buen rollo” en el grupo donde compartimos diariamente.

Llegado a este punto, podrá dar sus primeros pasos en Telegram en busca de nuevos y buenos amigos, compartir con su comunidad de forma segura, sin temor a que se acabe su paquete de datos rápidamente. ¿Cómo establecer un chat seguro sin capturas de pantalla o reenvíos? ¿Cómo funcionan los bots? ¿Cómo descargar en Telegram? Esto y mucho más lo veremos en un próximo trabajo.