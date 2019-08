Niña suplica que liberen a su padre tras la redada en Misisipi: “Gobierno, por favor, muestra algo de corazón”

Tras las redadas en Misisipi del pasado miércoles, en las que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) arrestaron a unos 680 inmigrantes en siete plantas procesadoras de alimentos, Magdalena Gómez Gregorio, de 11 años, suplicó entre lágrimas la liberación de su padre.

“Gobierno, por favor, muestra algo de corazón, deja que mi padre sea libre con todos los demás, por favor”, pidió la niña entre sollozos. “Necesito a mi papá. Mi papá no hizo nada, no es un criminal”, decía Magdalena junto a un gimnasio comunitario en Forest, donde fueron trasladados varios niños cuyos padres habían sido detenidos.

“Estas personas hispanas no están haciendo nada malo. No están robando nada”, continuó la menor.

Little girl sobs for her father after he was taken during the Mississippi ICE raids. She pleads for him to be let go: "I need my dad." https://t.co/XUQAftIVXF pic.twitter.com/68rru8iVvv

— CBS News (@CBSNews) August 8, 2019