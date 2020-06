Etapa pos-COVID-19 en Cuba: ¿Qué medidas implementarán las ramas de la construcción y los recursos hidráulicos? (+ Video)

La estabilidad en los planes previstos por el Ministerio de la Construcción y la eficiencia y eficacia en la gestión del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos juegan un importante rol en las tres fases de la primera etapa de recuperación de la COVID-19 en Cuba.

René Mesa Villafañas, ministro de la Construcción y Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, comparecieron este martes en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, donde detallaron las acciones en cada una de sus esferas, de cara al escenario pos-COVID-19.