Agentes estadounidenses dicen a migrantes que beban agua de los inodoros

Luego de una visita a centros de detención en el estado sureño de Texas, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmó que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos les dicen a las mujeres inmigrantes que “beban de los inodoros” de sus celdas.

La legisladora denunció con un mensaje en la red social Twitter las precarias condiciones de los inmigrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos con México, y en particular la situación de las mujeres. Esta situación la pudo constatar cuando visitó centros de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), junto a otros demócratas.

“Acabo de salir de la primera instalación de la CBP (…) Los agentes mantienen a mujeres en celdas sin agua y les dicen que tomen agua del inodoro”, escribió la congresista por Nueva York en su cuenta en Twitter, y calificó el escenario como una “crueldad sistémica con una cultura deshumanizadora”.

Del mismo modo, Ocasio-Cortez afirmó que los agentes de la CBP la estuvieron “amenazando física y sexualmente”, y criticó la forma en que los inmigrantes estaban siendo tratados “como animales”.

“Ahora he visto el interior de estas instalaciones. No son solo los niños. Son todos. La gente bebe de los inodoros y hay agentes que se ríen frente a miembros del Congreso. Transmití el asunto a sus superiores. No hay responsabilidad”, criticó.