Respuesta a “Calcular la edad de Prisciliano y un desmenuzador de refrán”

Nuestros acertijandos han aprendido mucho en la valoración de los detalles, de las singularidades para salir de la incertidumbre. En este acertijo matemático esto se puso de manifiesto como ya explicaré. El desmenuzador de refrán no era tan popular como otros pero me alegra comprobar que hubo profundos desmenuces.

Vamos por parte:

I

Dos acertijandos se encuentran en la “nube” y después del abrazo virtual, el joven le dice al que en dos días llegará a la media rueda. Voy con un acertijo. La suma de nuestras respectivas edades es igual al producto de la edad de Prisciliano y un número primo de un solo dígito. Para que no me agites te doy estos datos adicionales:

Trabajar con números naturales.

El joven está a una semana de abandonar la edad juvenil (entre 18 y 35 años).

Puedes ver el carnet de identidad de Prisciliano, pero solamente los cinco dígitos finales.

Preguntas:

¿Qué edad tiene Prisciliano? Fundamenta tu respuesta. ¿Conoces a una persona con ese nombre?

a) Respuesta: Prisciliano tiene 12 años.

Razonamiento:

49+35=84

Números primos de un dígito: 2-3-5-7.

Variantes posibles:

84/2= 42

84/3= 28

84/7= 12

Descartamos el 5 porque 84/5 que no es un número natural.

Si no llega a la media rueda que es 50 años, entonces tiene 49. La expresión media rueda es muy extendida. Leudis me preguntó su origen y no supe responderle.

Si está al abandonar la edad juvenil según la especificación, tiene 35 años. Algunos no se atuvieron a esta especificación y se fueron por los 23 años. Pioneer hizo una interpretación de respeto sobre las edades y la manera de contar los años.

Como ya vimos la aclaración de trabajar con naturales descarta la división por 5.

Dado que la solución es única, hay que buscar lo que nos dice la tercera declaración de datos adicionales.

Aquí viene un razonamiento polisémico y polémico. Pensé poner documento de identidad en vez de carné de identidad, ya que esos números finales tienen validez también para la tarjeta del menor. Recuerden que el pasado año trabajamos un acertijo de mucho impacto sobre el significado de los once dígitos del número de identidad permanente.

Aquí viene un razonamiento proactivo, ¿qué sería más consistente? pensar en la baja probabilidad de que a un niño de 12 años se le haya nombrado Prisciliano y decidirse por el de 42 que es el mayor; o pensar en sentido más amplio lo del carné de identidad y no rechazar al menor de edad. Noten que hay otra imprecisión intencional; un carné de identidad tiene dos números: el de los once dígitos de la identidad permanente y el del número de serie que identifica el objeto.

No es descartable que los padres decidan poner tal nombre en este siglo, por alguna razón familiar sentimental de mucha fuerza; por otra parte, el recién nacido no tiene posibilidad de protestar.

Ya algunos anotaron —Leuidis, Rey AH—, que el séptimo dígito del número de identidad permanente es para denotar el siglo, y solo en el caso de que sea del actual se rompe la incertidumbre como también razonó Rodo.

Ah, me llegó una respuesta directa al móvil afirmando que Prisciliano tenía 42 años, y retándome a descubrirlo con dos pistas en orden cronológico; alumno y amigo. Yo sospecho que sea RBM.

También el destacado Yosue se disculpó, ya que se encuentra en un entrenamiento en La Habana y no tiene conexión a Cubadebate. Acertijando comprometido ese matemático talentoso.

Quiero destacar la solución digna de 100 puntos de Rey AH, que respondió desde Tijuana, México.

Y para culminar con los comentarios de este inciso les digo que el destacado acertijando Reyneris, autor del acertijo de las hermanas y las ovejas, desplegó un derroche de asociación creativa que disfruté mucho. Y por poco no llega a tiempo, menos mal que me alertó vía correo electrónico.

Reyneris se percató que Prisciliano es una palabra de 11 letras, igual cantidad de los dígitos de la identidad permanente. Le asignó a cada letra el número de orden en el alfabeto. P-17;R-19;I-9;S-20;C-3;I-9;L-12;I-9;A-1;N-14;O-16.

Ahora viene algo increíble:

Si sumamos los seis primeros (17+19+9+20+3_9) el resultado es 77.

Que nos llevaría a 1977; pero 2019-1977= 42!!!!!

Y si sumamos de los cinco restantes, los que están en el rango de 12 al 42.

(12+14+16) el resultado es 42. Por tanto ambas asociaciones creativas llevan al 42.

Como si fuera poco jugó con una misma palabra y sus dos significados; la palabra primo de tipo de número y de parentesco.

Les juro que no imaginaba esa curiosidad asociativa con la elección de las edades 49 y 35; el inusual nombre.

Para quienes no se percataron me referí a la “nube computacional”, de ahí lo del abrazo virtual.

Acepto protestas y cualquier tipo de aporte.

b) Respuesta:

Comenzaré diciendo que mi abuelo materno se llamaba Prisciliano Rafael; y recuerdo que cuando mi abuela Engracia se molestaba con él, no le llamaba Rafael sino Prisciliano, en un tono especial que a los nietos nos daba gracia.

Pedro López Tamayo hizo una interesante confesión que cito:

“Tengo un amigo con ese nombre y siempre ha sido un hombre de bien, en pocas palabras: Prisciliano Guisado Tapia (ayer lo vi en la Televisión Nacional), Licenciado en Educación y fue el primer director del IPVCE de Granma, Director provincial del IPE (Instituto de Perfeccionamiento Educacional de Granma), Director provincial de Deportes en Granma y recientemente culminó su misión como Jefe de Colaboración de la misión cubana de deportes en México”.

También RRJ citó a otro Prisciliano, cuando en poesía dijo:

El Teniente Prisciliano

Camejo, un espirituano,

Peleó junto al General

Serafín Sanchez, el cual

Fue un digno líder cubano.

El amigo Oro aportó otro hallazgo y cito: Conocí a un abogado llamado Prisciliano Durana, natural de Consolación del Norte, Pinar del Río, residente en el municipio Cerro, ya fallecido. Brillante y generosa persona.

Según Jorecha en Ecured encontró que hay muchos Priscilianos en México lindo y querido.

II

Desmenuce el siguiente refrán:

Investigamos lo que ignoramos por medio de lo que sabemos. ¿No nos faltará entonces, disponer de algo más que también ignoramos?

No se trata de un refrán callejero, es un pensamiento con sustancia. Interprételo, aplíquelo, busque otro similar.

Aquí la respuesta es cualitativa y diversa.

A mí también como a jose bryan me puso la cabeza mala la parte final del aforismo. ¿Cómo vamos a disponer de algo que ignoramos?

Luego de pensarlo entendí que se podía tratar de algo que todavía no está comprobado, es decir, de una conjetura científica.

En no pocos casos se ha retrasado el avance de la ciencia por descartar suposiciones que la ciencia de entonces daba como imposible; sin embargo, los atrevidos lo tuvieron en cuenta, lo incorporaron al análisis, afirmaron “y si eso fuese posible”.

Obviamente no se trata de un llamado a lo ignoto absurdo ni al desconocimiento del método científico.

Hubo muy buenas respuestas y refranes asociados que paso a socializar total o parcialmente. Ustedes pueden ir al documento madre y leerlo completo.

Arnaldo G. Lorenzo dijo:

Puede ser que para poder descubrir y demostrar muchas cosas de las que estamos investigando sea necesario crear nuevas herramientas, como hizo Newton con el Cálculo Diferencial. El conocimiento puede llegar lejos precisamente porque avanza por múltiples vías. Muchas cosas se han descubierto investigando otras, muchas cosas se han creado tratando de crear otras. Así es. Saludos…

Pedro López Tamayo dijo:

El refrán expresa en esencia que la investigación debe buscar solución a los problemas reales que existen, es decir, lo que desconocemos o ignoramos y que para ello el punto de partida es lo que sabemos de acorde a nuestra cultura y como el conocimiento es infinito, siempre faltará algo que desconocemos y que es necesario investigar.

Otro similar: El conocimiento es la virtud y solo si se sabe, se puede divisar el bien. Sócrates

Jose R. Oro dijo:

Refranes alternativos: “Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes”. Refiriéndose a “lo que sabemos” Isaac Newton escribió esa frase en una carta a Robert Hooke con fecha 15 de febrero de 1676 en la que hacía mención a sus predecesores en el avance científico.

“Solo sé que no sé nada”. Se puede anticipar el resultado(s) esperado de una investigación, pero no con absoluta certeza, o seguridad. Esta es una

famosa frase atribuida al filósofo griego Sócrates (470-399 a. de C.), en la que este filósofo expresa que es consciente de su propia ignorancia, o por mejor decir, de lo incompleto de su conocimientos.

Abundó: Para obtener un resultado científicamente aceptable, se debe investigar con procedimientos científicos, adquirir conocimientos nuevos sobre situaciones no conocidas, respaldados por experiencias, sapiencias previas y datos. Arribar a resultados parciales o intermedios que generen nuevas preguntas, descubrimientos, conocimientos y teorías, mediante métodos propios de la ciencia que favorecen la investigación científica en todos sus niveles. El uso de estos métodos para la indagación debe proveer de instrumentos para formar nuevos conocimientos de las ciencias, poniendo de manifiesto las relaciones entre estas y los aspectos metodológicos que comparten; y utilizarlos para construir respuestas a diversas necesidades y desafíos que nos plantee la realidad.

Método inductivo, método deductivo, método fenomenológico, “diálogo Socrático”. ¿Cuál se presta más para “lo que investigamos”?

Sofía RF dijo:

Me quedo con un proverbio árabe que dice: Un hombre es sabio mientras busca la sabiduría; si llega a creer que la ha encontrado, se convierte en idiota. (Ah, y está en la nube).

aleph dijo:

Creo que se refiere a la incapacidad del ser humano de tener el conocimiento absoluto de algo. Siempre partimos de una premisa simple en algunos casos, muy complejas en otros, pero siempre existe un detonante y llegamos a algún resultado parcial que nos da una respuesta, pero junto con ella nos trae mil interrogantes más que nos lleva a más investigación y más ansias de conocimiento. A mi entender este basamento es la clave para el desarrollo y la simiente que ha hecho posible que la humanidad llegue hasta donde está hoy.

jose bryan dijo:

En cuanto al refrán, no puedo criticarlo solo porque me falte visión para entenderlo, esa última parte de faltarnos algo más que también ignoramos, me tiene la cabeza mala.

A mi modo de ver es que ignoramos mucho más de lo que conocemos. Una teoría es disponer de algo que no conocemos pues hasta que no sea probada se quedará allí solo en una idea, en un modelo, entonces en la ciencia se dispone a veces de elementos desconocidos para probar y descubrir nuevos fenómenos.

Lo más incomprensible de nuestro universo es que es comprensible.

Einstein.

Y sí es cierto hasta donde hemos podido, lo llegamos a comprender y creo que seguirán las dudas pero les aseguro que siempre habrán nuevas respuestas. La ciencia es precisamente ese círculo entre preguntas bien elaboradas y respuestas bien esclarecidas…

RARJ dijo:

Si hoy descubres lo ignorado

Como el refrán nos plantea

Mañana esa misma idea

Ya se convierte en pasado.

Todo esto es el resultado

Del proceso evolutivo.

Sócrates es ejemplo vivo

Y su frase renombrada:

“Solo sé, que no sé nada”

Ilustra lo referido.

Pude leer al casi al final un buen razonamiento del amigo Pioneer que también les sugiero leer.

Creo que entre todos hemos hecho un buen desmenuce.

Pronto publicaré los diez temas que utilizaremos en la segunda temporada de generación y análisis de ideas creativas sobre problemas reales y actuales de nuestra sociedad.

Nos vemos el 1 de julio con un acertijo caluroso a lo Pioneer y un “trozo de hielo” para mitigar el calor ambiental y el neuronal.