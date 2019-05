Caramelos matemáticos y creatividad sin números al estilo RodMar

Este acertijo nos llega desde la ciudad luz, de un matrimonio destacado en “Para Pensar ”. Nos referimos a Rodo y a Marga. Rodolfo se encargó de aportar la parte matemática y Márgara —que sigue sin curar su alergia—, la de creatividad sin números, en lo que es muy destacada.

Como verán seguimos creciendo en los colaboradores que se animan a jugar el rol de acertijador. Como regla realizo algunos cambios que no alteren la esencia de la propuesta.

I

La ensalada Rod de caramelos:

A

¿Cuál el resultado que falta, siguiendo la lógica de estas operaciones?

9+4=414

8+4=412

7+3=410

6+2=48

5+1=46

4+4=?

B

Si 1=1, 2=8, 4=64 y 8=512, ¿cuánto es 16?

C

¿Cuál es la suma de la mitad de 8 más 2?

II

La creatividad sin número Mar:

Una señora entra a un supermercado donde hay una balanza que los clientes pueden utilizar para pesarse, pero esta tiene un cartel indicando que no funciona. Le pregunta al empleado a cargo del departamento, que era muy pícaro, si hay otra disponible y este le responde que no, pero le dice: tomaré una hoja de papel, si escribo su peso exacto en esta hoja me dará 1000 pesos.

La señora, viendo que era casi improbable que el empleado pudiera adivinar su peso exacto, accede, pero con la condición de que si no acertaba, sería ella la que ganara los 1000 pesos.

Resultado: el empleado gano la apuesta. ¿Cómo se explica esto?

Piense y escriba una respuesta creativa.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial

copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”.

¡Manos y mente a la obra!