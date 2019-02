Premios Oscar: Rami Malek mejor actor por “Bohemian Rhapsody”

La emblemática banda Queen dio inicio este domingo a la edición 91 de los premios Oscar. Con la voz de Adam Lambert se interpretaron los temas “We Will Rock You” y “We are the champions”. ¿Y por qué comenzar de este modo? Resulta que la historia de este grupo se narra en la película “Bohemian Rhapsody”, que recibió cinco nominaciones, incluida mejor película y mejor actor (Rami Malek como el fallecido Freddie Mercury).

La ceremonia, que por primera vez en 30 años no contó con un conductor, premió a “Green Book” como mejor película, a pesar de que todos los pronósticos indicaban que la mexicana “Roma” se alzaría con la estatuilla más importante.

De todas formas, el largometraje de Alfonso Cuarón le dio a México sus primeras estatuillas, al consagrarse en las categorías mejor película extranjera, mejor fotografía y mejor dirección. Olivia Colman ganó como actriz protagónica por su trabajo en The Favourite.

A continuación los Premios Oscar 2018:

MEJOR PELÍCULA: “Green Book”

MEJOR DIRECTOR: Alfonso Cuarón – “Roma”

MEJOR ACTOR: Rami Malek – “Bohemian Rhapsody”

MEJOR ACTRIZ: Olivia Colman – “The Favourite”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Regina King – “If Beale Street Could Talk”

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Mahershala Ali – “Green Book”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: “Green Book”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

MEJOR PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA: “Roma”

MEJOR FOTOGRAFÍA: “Roma”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “Shallow”: “A Star is Born”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: “BlacKkKlansman”

MEJOR DOCUMENTAL: “Free Solo”

