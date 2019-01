Roma, la película de Cuarón en español, hace historia con 10 nominaciones al Oscar (+ Video)

“Roma”, el filme del director mexicano Alfonso Cuarón, competirá por un Oscar en las categorías de mejor película, mejor película extranjera, mejor director, mejor guión original y mejor actriz, informó el martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Roma” disputará el premio a mejor película con “A Star is Born”, “Vice”, “Black Panther”, “Blackklansman”, “Bohemian Rhapsody”, “The Favourite” y “Green Book”.

Por otro lado, competirá como mejor película extranjera con “Shoplifters”, de Japón; “Cold War”, de Polonia; “Never Look Away”, de Alemania, y “Capernaum”, de El Líbano.

Los premios de la Academia de 2019 serán entregados el 24 de febrero en Los Ángeles.

La película de Cuarón ha hecho ya historia en los Oscar antes de que se concedan los premios más importantes del cine. Y es que la carta de amor de Alfonso Cuarón a su infancia y a la niñera que lo crió ha seducido a los miembros de la Academia de Hollywood, que le han otorgado diez nominaciones, entre ellas a la de mejor película. Un hecho histórico, ya que hasta ahora ninguna obra hablada en español había conseguido colarse en la categoría reina.

También ha hecho historia la debutante Yalitza Aparicio, que trabaja de docente y encarna a Cleo en este film bellamente rodado en blanco y negro por el cineasta mexicano.

Aparicio, de 25 años, luchará por la dorada estatuilla junto a Glenn Close (La buena esposa), Lady Gaga (Ha nacido una estrella), Olivia Colman (La favorita) y Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?). Asimismo, el filme de la plataforma Netflix se disputará con la polaca Cold War, la japonesa Un asunto de familia, la libanesa Cafarnaúm y la alemana La sombra del pasado el galardón a la mejor película de habla no inglesa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó esta mañana al cineasta mexicano.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal precisó: “ Roma es una gran película, no he podido verla, sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, mis felicitaciones, son muy buenas noticias”.

Lista de las principales nominaciones a los premios Oscar del 2019

MEJOR PELÍCULA

– ‘Black Panther’

– ‘BlacKkKlansman’

– ‘Bohemian Rhapsody’

– ‘The Favourite’

– ‘Green Book’

– ‘Roma’

– ‘A Star is Born’

– ‘Vice’

MEJOR DIRECTOR

– Spike Lee – ‘BlacKkKlansman’

– Pawel Pawlikowski – ‘Cold War’

– Yorgos Lanthimos – ‘The Favourite’

– Alfonso Cuarón – ‘Roma’

– Adam McKay – ‘Vice’

MEJOR ACTOR

– Christian Bale – ‘Vice’

– Bradley Cooper – ‘A Star is Born’

– Willem Dafoe – ‘At Eternity’s Gate’

– Rami Malek – ‘Bohemian Rhapsody’

– Viggo Mortensen – ‘Green Book’

MEJOR ACTRIZ

– Yalitza Aparicio – ‘Roma’

– Glenn Close – ‘The Wife’

– Olivia Colman – ‘The Favourite’

– Lady Gaga – ‘A Star is Born’

– Melissa McCarthy – ‘Can You Ever Forgive Me?’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

– Amy Adams – ‘Vice’

– Marina de Tavira – ‘Roma’

– Regina King – ‘If Beale Street Could Talk’

– Emma Stone – ‘The Favourite’

– Rachel Weisz – ‘The Favourite’

MEJOR ACTOR DE REPARTO

– Mahershala Ali – ‘Green Book’

– Adam Driver – ‘BlacKkKlansman’

– Sam Elliott – ‘A Star is Born’

– Richard E. Grant – ‘Can You Ever Forgive Me?’

– Sam Rockwell – ‘Vice’

MEJOR GUION ORIGINAL

– ‘The Favourite’

– ‘First Reformed’

– ‘Green Book’

– ‘Roma’

– ‘Vice’

Análisis de Roma



(Con información de agencias)