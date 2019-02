Queen confirma que se presentará en la gala de los premios Oscar (+ Video)

La banda británica Queen se presentará en vivo el domingo en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, dijeron el lunes organizadores, tras el rotundo éxito de la nominada a mejor película “Bohemian Rhapsody“.

“¿Es esta la vida real? ¿Es esto simplemente una fantasía? Damos la bienvenida a @QueenWillRock y @adamlambert a los Oscar de este año!” anunció la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en su cuanta de Twitter.

We will rock The Oscars 😏

Feb 24th. 5pm PST. @TheAcademy @QueenWillRock pic.twitter.com/BlGkKnhL68

— ADAM LAMBERT (@adamlambert) February 18, 2019