Benicio del Toro: “A Cuba vengo hasta en bicicleta”

En la magia especial del Hotel Nacional, lugar donde los duendes proliferan en cada diciembre, vi a un hombre alto, con gorra, barbita, asediado por clientes o participantes del 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Enfilé los ojos y descubrí a Benicio del Toro, sin pensarlo dos veces me le acerque: “Soy, periodista, te conocí en la Uneac, cómo llegaste aquí”…. “En avión”, fue la respuesta a mi tonta pregunta mientras perdía un ascensor y reía. No me inmute, reí con él y seguí “pero ¿Qué trajiste?”. El volvió a sonreír con malicia, y me dijo “Sicario, que ya viste en el Paquete”. Y subió al ascensor.

Nada de lo que dije fue mentira. Lo conocí hace unos años en la Uneac cuando le entregaron un galardón y entonces fue tan ocurrente como conmigo y en la conferencia de prensa en un Salón Sancti Spíritus abarrotado en el que un colega le preguntó por este viaje a Cuba y rápidamente ripostó “a Cuba vengo hasta en bicicleta”. Ya no en broma comentó que debe tomar la oportunidad porque “en Estados Unidos no es fácil venir acá, ¡nada fácil!”.

Sobre Sicario explicó por qué se ha filmado la saga y la manera en la que ha incorporado ese personaje, inmerso en el narcotráfico. Acerca de si existe algún proyecto para realizar en Cuba no quiso adelantar nada, pero parece que algo se cocina.

De lo que sí habló con placer fue de una serie televisiva “que (dijo) ustedes ya seguro vieron en el Paquete” que tiene siete capítulos, y fue producida por la cadena de televisión de pago Showtime.

Benicio Monserrate Rafael del Toro Sánchez, nacido en San Juan, Puerto Rico, nacionalizado español, ganó los premios Oscar, Globo de Oro, SAG, BAFTA y el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Es conocido por papeles como Fred Fenster en The Usual Suspects, Javier Rodríguez en Traffic, y Che Guevara en Che, el argentino, entre otros filmes. Del Toro fue el tercer puertorriqueño en ganar un premio Óscar.

A los efectos de Cuba es un amigo que siempre regresa y que goza del aprecio y el respeto tanto de actores, críticos como del público porque entre otras razones habla como nosotros, por ejemplo en el encuentro con los periodistas contó de un personaje que “estaba en nota”. Nada que se parece más a un habanero que a un madrileño, y usted que me lee se lo puede encontrar en cualquier esquina de la capital en estos días de festival.

