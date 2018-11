Ricardo Cabrisas: Una exitosa misión, una excelente gira

“…Podemos catalogar de exitosa la misión. Aun cuando tuvo contenido fundamentalmente político, no dejó de tomar en consideración los aspectos de carácter económico, comercial y financiero, que son muy importantes”, responde Ricardo Cabrisas, cuando se le pregunta por la trascendencia económica de la reciente gira del Presidente Díaz Canel y varios ministros y otros funcionarios cubanos por siete países de Europa y Asia.

El Vicepresidente del Consejo de Ministros, figura clave y fundamental del recorrido en su proyección económica, acompañó al Presidente en toda la ruta, con una energía y un entusiasmo que inspiraron más de un comentario entre los periodistas: “no sólo resiste, sino que acompaña el ritmo de Díaz Canel en la vanguardia”, solíamos decir, sorprendidos, al ver la lámpara de su asiento encendida durante los vuelos más largos, después de una jornada intensa en tierra.

De regreso a Cuba, solicitamos sus valoraciones. Aparte del Presidente, nadie como él, para sopesar la importancia de los acuerdos firmados y sus implicaciones para la economía cubana.

“Para mí fue un privilegio formar parte de esta misión presidencial liderada por el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, la primera en su condición de presidente a la región euro-asiática”, apunta.

“Tengo la impresión de que sus intervenciones, sus contactos y conversaciones con los interlocutores en cada uno de los países visitados tuvieron una gran receptividad, primero por su claridad en el mensaje, su precisión, y sobre todo ese énfasis que puso en que esa misión, además de ser la primera, llevaba el mensaje de que esta nueva generación que él representa es una continuidad de los legados de los líderes históricos de la Revolución, Fidel y del General de Ejército Raúl Castro.

“Y diría realmente que podemos catalogar de exitosa la misión. Aun cuando tuvo contenido fundamentalmente político, no dejó de tomar en consideración los aspectos de carácter económico, comercial y financiero, que son muy importantes en las relaciones que tenemos prácticamente con todos los países.

“En el caso de la Federación de Rusia se reafirmaron los objetivos que se han venido instrumentando a lo largo de estos últimos años, desde la visita del Presidente Vladimir Putin a Cuba, en julio de 2014, cuando sostuvo conversaciones con el General de Ejército.

“Esos objetivos han tenido como instrumento fundamental para su ejecución el funcionamiento de la Comisión intergubernamental Cuba – Rusia. En este sentido, aun cuando en el encuentro solo fue firmada la declaración política, previo a esta visita se celebró en La Habana la 16 Comisión intergubernamental cubano-rusa donde fueron suscritos ocho documentos importantes.

“La Comisión estuvo presidida por el recién designado vice-presidente del Gobierno, Yuri Borizov, y en su primera visita en esa condición de co-presidente de la Comisión, desarrollamos de manera satisfactoria el contenido de la agenda que nos habíamos propuesto.

“El primer acuerdo estuvo relacionado con la colaboración en la esfera del deporte y la cultura física entre el INDER y el Ministerio de Deportes de la Federación Rusa. Esto consolida las relaciones de cooperación en esta esfera entre las dos partes. Surge como iniciativa de la parte rusa, que tuvo receptividad en la parte cubana, y es algo que ambas partes consideran importante en este tipo de colaboración.

Energía, prospección, ferrocarriles, Antillana, laminador de las tunas, lámparas led, trigo, cítricos

Cabrisas destaca con énfasis “el convenio final entre Energoimport e Inter-RAO para la firma del contrato y para los asuntos relacionados con la organización de la financiación en el marco del desarrollo del proyecto de repotenciación y modernización de tres bloques de 100 Mw cada uno en Cuba.

“Esto es importante, porque dentro de los objetivos que se vienen manejando de carácter bilateral está la participación efectiva de Rusia en todo lo que es la modernización y potenciación de la producción de energía eléctrica. En el país hay 10 bloques de 100 Mw. Estos son los tres primeros y se ha trabajado de manera sistemática y eficiente.

“También se firmó el suplemento número 4 al acuerdo del 22 de abril de 2015 sobre las bases generales para la modernización y ampliación de la producción de acero y laminados largos.

“Esto tiene que ver con la modernización de Antillana de Acero y el laminador de Las Tunas, para elevar la producción de barras de acero y alambrón a un total de 170 000 toneladas; 150 000 de barras corrugadas y 20 000 de alambrón.

“Para Antillana de Acero eso significa elevar la producción y calidad a los niveles de diseño. Es un proyecto muy importante que también viene cumpliéndose según el cronograma establecido.

“El tercer acuerdo tiene que ver con un contrato para el suministro de material rodante entre la compañía Rai Holding y la empresa estatal cubana Tradex, relacionado con los ferrobuses y otros medios de transporte ferroviario, en uno de los aspectos fundamentales que ha priorizado el país vinculado con la eficiencia y modernización del ferrocarril.

“El otro acuerdo tiene que ver con la prestación de servicios de supervisión e inspección entre una empresa rusa, Soyusekspertiza de la Cámara de comercio e industria de la Federación Rusa y Cuba Control. Esto es muy importante para el control y supervisión de las calidades de los suministros de una y otra parte.

“Además, en ese contexto se firmaron otros tres documentos: el memorando entre Zarubezhneft y CubaPetróleo sobre la evaluación de los recursos geológicos y la perspectiva para el desarrollo de depósitos de petróleo bituminoso. Esta es una compañía rusa que viene trabajando desde hace algún tiempo en Cuba con excelentes resultados. Las perspectivas son claras, hay trabajo todavía por hacer. La geología de este proyecto es compleja según me han explicado directamente los representantes de esta empresa, pero hay optimismo con respecto al futuro de este proyecto.

“Está el otro contrato entre INTER-RAO Export y la empresa Energo Import, para el suministro de lámparas LED y sus piezas de repuesto. Este es un proyecto muy importante concebido dentro del Programa de Ahorro Energético.

“Se suscribieron también las condiciones para el suministro de trigo ruso a Cuba, entre Prodimport y la empresa Alimport.

“También en temas vinculados con la agricultura hemos estado discutiendo con la parte rusa el objetivo de recuperar la producción citrícola en Cuba, que constituyó una importante fuente de suministro de los cítricos a ese mercado y que realmente ha sido bien recibido por parte del Ministerio de la Agricultura de la Federación de Rusia y hay todo un programa de trabajo en esa dirección.

“Todo esto y otros proyectos que están en discusión y en estudio serán objeto de continuidad en el primer trimestre del próximo año, en que está propuesto y acordado entre las partes, la celebración en La Habana o Moscú de una reunión de copresidentes, un mecanismo que tiene establecida la propia Comisión y que permita puntualizar y darle seguimiento a cada uno de los proyectos y, sobre todo, determinar la participación efectiva de Rusia en los programas de desarrollo económico y social en su proyección hacia 2030, que es algo que sistemáticamente se va analizando entre las partes y se adoptan la decisiones correspondientes para garantizar esa participación.

“Esa es la esencia de los aspectos económicos, comerciales y financieros que fueron objeto de análisis y cierre antes de la visita presidencial allí y que fueron ratificados durante su presencia en los distintos contactos que sostuvo con el Presidente Putin y el Primer Ministro Dimitri Medvédev.

Relanzamiento de las relaciones con Rusia

Podía parecer exagerada la pregunta, pero siendo, como fuimos, testigos de un recibimiento y una acogida especialmente cálida por parte de los anfitriones rusos, me atreví a preguntarle a Cabrisas si puede considerarse que nuestras relaciones con Rusia están en un momento similar al que se tuvo antes de la desintegración del Campo Socialista en Europa. Y su respuesta no me defraudó:

“Yo diría que sí. Claro, son momentos y condiciones totalmente diferentes. Es importante señalar que hay un relanzamiento en nuestras relaciones. Considero como punto de partida los encuentros que hubo entre el Presidente Putin y el General de Ejército Raúl Castro.

“Independientemente de un factor que en un momento determinado analizamos y que fue muy duro porque fue el comienzo del Período Especial en Cuba, nunca podremos olvidar que lo que alcanzamos hasta aquel momento fue gracias a los 30 años de relaciones con la Unión Soviética. Eso no se puede olvidar.

Cuba en la franja y la ruta de la seda

La noticia más significativa en China fue el anuncio de nuestra entrada a la Franja y la Ruta de la Seda ¿Qué significa para Cuba y cuáles son otros significativos acuerdos con este país?

“La Franja económica de la Ruta de la seda y la Ruta marítima de la Seda del siglo XXI es una iniciativa del presidente Xi Jinping, que tiene como objetivo, desde mi punto de vista, una apertura de China hacia el exterior.

“Ya varios países se han sumado a ella, Cuba no es la excepción, y con el documento del memorando de entendimiento que fue suscrito se fijan los principales objetivos y directrices de la cooperación bilateral en el contexto de este importante mecanismo.

“Yo pienso que ahora nos tenemos que dar a la tarea, ambas partes, de elaborar el plan de acción que debe seguir a este memorando para realmente proyectar la instrumentación del mismo. Yo le doy una particular importancia, y así lo hace Cuba también en el contexto, no solamente de la relación bilateral, sino de lo que puede significar seguir esta ruta, por llamarle así, para la potenciación de los intercambios comerciales y de cooperación con terceros países y muy particularmente con la región latinoamericana y caribeña.

“En el caso de la República Popular China, la visita incluyó también la firma de importantes acuerdos. En primer lugar, el ya mencionado y en segundo lugar un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y la Comisión Nacional de Desarrollo de Reforma de la República Popular China, para confirmar el primer listado de proyectos priorizados sobre la cooperación para incrementar la capacidad productiva y la inversión.

“A través del mecanismo ya existente de una Comisión Intergubernamental entre los dos países, desde sesiones anteriores en cada una de ellas se van actualizando los proyectos que están priorizados por nuestro gobierno y en los cuales se aspira o de hecho están participando ya las empresas chinas.

“Realmente este es un mecanismo que permite actualizar esas prioridades que están bien definidas por nuestro gobierno, es decir, todo lo relacionado por ejemplo con las fuentes renovables de energía, que es un caso muy específico e importante, además intercambios fundamentales en otros sectores de la economía.

“Yo diría que el énfasis en este caso se está dando también a todos los proyectos vinculados con la infraestructura del país, que por supuesto requiere de condiciones específicas, de términos, condiciones y financiamiento específicos, pero forman parte de la necesaria plataforma que permitan garantizar los objetivos que nos proponemos para hasta el año 2030 y más. Ese es un convenio importante.

“También se hace esfuerzo en los temas relacionados con la salud. Allí tenemos dos empresas mixtas importantes de BioCubafarma, que respondió a aquella iniciativa del líder histórico de la Revolución, y que ya están brindando su resultado. A partir de la prioridad que el gobierno chino está dando a los temas vinculados con la salud significan un punto importante de partida para continuar ampliando la cooperación en esta esfera.

Créditos chinos

“Se suscribió también el convenio marco del gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Popular China, mediante el cual se concede una línea de créditos concesional de unos 770 millones de renminbi (moneda china) que, al tipo de cambio existente significan unos 124 millones de dólares, con el objetivo de financiar el proyecto de adquisición de equipos de construcción para el sector del turismo, es decir, todo el programa de desarrollo turístico que ejecuta el país y que requiere de modernos equipos de la construcción para garantizar una mayor eficiencia en este programa.

“El otro acuerdo suscrito es un convenio marco entre ambos gobiernos, mediante la cual se concede una línea de créditos concesional de poco más de 250 millones de renminbi, que significa alrededor de 40 millones de dólares, con el objetivo de financiar la adquisición de equipos de construcción para el sector de las energías renovables, que es una de las principales prioridades de nuestros planes.

“Hay un quinto convenio de cooperación económica y técnica entre ambos gobiernos, mediante el cual se proporciona una donación no rembolsable de 800 millones de renminbi, que son alrededor de 129 millones de dólares, para financiar proyectos de ciberseguridad, entre otros.

“Ahora iniciamos un proceso de identificación de cuáles son los proyectos a los que se aplicarían estas facilidades, pero yo diría que además de otras cuestiones que forman parte del desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre ambos países, esta es una muestra específica, no ya de la voluntad, sino de la decisión de la parte china de cooperar con el desarrollo de Cuba en este esfuerzo de nuestro gobierno en condiciones tan complejas.

“El sexto acuerdo tiene que ver con el acta de entrega y recepción del proyecto de la fábrica de conservas de frutas y vegetales en Ciego de Ávila, entre ambos gobiernos, mediante el cual ambas partes, después de la supervisión técnica conjunta del proyecto, acordaron que se encuentra en condiciones para la entrega a la parte cubana. Es un proyecto ya desarrollado, listo y del que se hace entrega oficial.

“El séptimo acuerdo es el acta de entrega y recepción del proyecto de suministro de equipos para el incremento de la producción de cultivos varios en Guantánamo, entre el gobierno de la República de Cuba y el de la República Popular China.

“A estos acuerdos y el resto del conjunto de nuestras relaciones económicas, comerciales y financieras, que fueron objeto de las conversaciones con los principales dirigentes de China por parte de nuestro presidente Díaz Canel, se les dará continuidad en la próxima sesión de la Comisión Intergubernamental cubano china, que se desarrollará el próximo mes de enero en La Habana.

“Todo está bien encaminado y tiene buena salud. Hay temas que discutir, por supuesto, pero el saldo es positivo y son relaciones beneficiosas para ambas partes.

Arroz y otros convenios con Vietnam

Frente al peso de los acuerdos con dos economías tan fuertes como la rusa y la china, parecerían de poca monta los convenios suscritos en el resto de los países visitados. Pero las valoraciones de Cabrisas indican que no es menor su importancia, especialmente cuando se refiere a Vietnam, cuarta parada de la gira oficial.

“Con Vietnam, al igual que con China y Rusia, las relaciones podrían catalogarse de tradicionales. Hemos marchado de conjunto por largos caminos desde el Triunfo de la Revolución.

“Vietnam fue de los primeros países con los cuales se establecieron relaciones diplomáticas, económicas y comerciales. Recuerdo perfectamente el inicio de esa relación y realmente ha sido muy sistemática, con un eminente sentido de amistad, solidaridad y profunda comprensión, y sobre todo esa identificación que preside en todos los aspectos las relaciones entre nuestros pueblos y por supuesto la total identificación que ha existido siempre entre los dirigentes vietnamitas y cubanos.

“En la misma medida en que la economía vietnamita se ha venido desarrollando, en esa misma medida se han venido viendo en los últimos años posibilidades de una relación más estrecha en el orden económico, comercial y financiero.

“Y la gira sirvió para pasar revista a los principales temas de ese carácter que tenemos sobre el tapete. Aquí debo decir que se suscribieron dos documentos: uno es el acuerdo comercial entre el gobierno de la República de Cuba y el gobierno de la República Socialista de Vietnam, cuyo objetivo es consolidar, expandir e intensificar las relaciones comerciales entre ambos países. Yo diría que hemos tenido acuerdos comerciales, protocolos comerciales, pero este es un convenio muy integral, de muchas páginas, muy abarcador. Va de los temas de Aduana, reducción de aranceles, cooperación en la producción en distintas esferas y además, ha estado precedida por una serie de proyectos que vienen discutiéndose entre ambas partes.

“Aquí también tengo que decir que la XXXVI sesión de la Comisión Intergubernamental para la colaboración económica y comercial y científico técnica con Vietnam, que es presidida por la parte vietnamita por el ministro de la construcción y por la parte cubana por el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Marmierca Díaz, va a funcionar a finales de este mes o muy a principios del próximo mes de diciembre en La Habana y servirá para darle continuidad y sobre todo para elaborar los planes de acción que conllevan estos acuerdos que sean suscritos, algo que es válido para el resto también.

“Porque una de las cosas que hemos estado defendiendo y que cuenta con la aprobación de la dirección del país tanto política, como del Estado y del Gobierno, es que cada convenio que suscribamos, independientemente de su categoría, si es una carta de intención, si es un protocolo, si es un memorando de entendimiento o si es un convenio entre gobiernos, que inmediatamente se elabore un plan de acción conjunto con la contraparte para que se le pueda dar seguimiento. De forma tal que los acuerdos a los que ambas partes arriben no queden en letra muerta en un documento. Por eso digo que esta sección de la comisión va a servir para instrumentar y documentar todos los acuerdos

“El otro protocolo financiero que se firmó con Vietnam entre ambas partes es sobre el desembolso y gestión financiera del proyecto de cooperación para el desarrollo de la producción de arroz entre Vietnam y Cuba para el período 2016/2023.

“Aquí debo hacer rápidamente un recuento. Soy testigo, igual que otros compañeros, del esfuerzo realizado por Vietnam desde hace muchos años para cooperar en lo que es la producción de arroz en Cuba. Lo que ahora se firmó es la quinta etapa de este proceso y ha permitido incrementar la productividad en la producción de arroz, por la experiencia que ellos tienen en este cultivo y con la diligencia que actualmente el Ministerio de la Agricultura está tomando estos proyectos.

“Esto, al margen de la importación que aún realizamos de unas 400 mil toneladas de arroz procedente de Vietnam, está llamado a ser o a continuar siendo una cooperación importante y definitoria en todo lo que es el autoabastecimiento de un producto que forma parte de nuestro plato principal.

“En general en Vietnam estamos muy satisfechos de cómo van estos programas de cooperación y estoy seguro de que la próxima sesión de la Comisión va a ser también un punto de reafirmación y consolidación de todos estos acuerdos.

Corea del Norte, Laos y Londres

El diálogo terminó con una referencia general a los acuerdos y otros aspectos de interés para la economía cubana que aportó la gira en el paso por Corea del Norte, Laos y la escala técnica en Londres.

“En el caso de Laos se suscribieron dos documentos: el acuerdo de cooperación del INDER de la República de Cuba y el Ministerio de Educación y deporte de la República Democrática y Popular Lao, con el objetivo de fortalecer los lazos en esta esfera. Ellos dieron mucha importancia a este acuerdo que fue suscrito por nuestro embajador y el otro es el Memorando de entendimiento y cooperación entre el Banco Central de Cuba y el Banco de Lao con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el sector bancario.

“Aquí tendría que decir que nos sorprendió positivamente el desarrollo de la infraestructura que vimos en Laos. Y en las conversaciones que sostuvimos ya específicas en materia de cooperación, en materia económica comercial y financiera y la que sostuvo nuestro Presidente con sus principales autoridades, nos hemos percatado que existen posibilidades de iniciar un intercambio comercial, tipo trueque, de intercambio de mercancías o de servicios con este país, que es uno de los objetivos en los que vamos a trabajar de manera inmediata.

“Yendo desde lo pequeño, con pasos seguros y firmes, porque no se trata de improvisar ni de crear falsas expectativas, pero hay posibilidades. La decisión de nuestro gobierno que realmente fue bien recibida también por las autoridades de la República Lao es fortalecer la relación en estos aspectos que he mencionado. Tenemos retos de ambas partes por delante, pero estoy seguro de que esta primera visita inicia un proceso de cooperación mucho más efectiva y mucho más profunda de la que hemos tenido hasta ahora.

“En el caso de la República Democrática y Popular de Corea realmente fue impresionante el recibimiento que dieron a nuestro Presidente y el calor que percibimos tanto en las conversaciones al máximo nivel como en los contactos bilaterales que pudimos tener en el contexto de esa visita, además de la reacción de la población, que fue impresionante. Así como las distintas actividades de tipo cultural que se organizaron que dejaron a toda la delegación en su conjunto muy impresionada.

“Aquí también se habló de cooperación en materia de educación, de salud, de turismo, deporte, que son cosas que forman parte de los análisis que tenemos que estar haciendo de conjunto en las condiciones actuales.

Increíblemente dos escalas técnicas derivaron también en acuerdos. Brevemente, una valoración sobre el paso por Francia y Londres.

“Efectivamente fueron escalas de tránsito que se convirtieron en visitas de trabajo. En ambos casos se pasó revista al estado de nuestras relaciones, en lo político y sobre todo en lo económico y comercial, aspectos en los que hay cuestiones importantes que se han venido examinando y a las que se les dará continuidad.

“En Londres fue muy importante el contacto con las organizaciones e instituciones de carácter económico agrupadas en la llamada Iniciativa Cuba, que fue un mecanismo, una organización que tuvo su origen en el año 1995, si mal no recuerdo, a propuesta de la ya fallecida Baronesa Lady Young y el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

“La Iniciativa Cuba permitió dar un impulso importante en aquel momento, incluso con apoyo presupuestario de las autoridades competentes a su sector empresarial, en la esfera de la cooperación.

“En la reunión que propició esta gira, presidida por el presidente Díaz Canel, tuvimos la posibilidad de pasar revista a los antecedentes y también a la situación actual de nuestras relaciones y se acordó relanzar el trabajo de la Iniciativa Cuba, y de manera completa fue muy bien aceptada la idea de sostener un encuentro en La Habana a finales del primer semestre en el mes de Junio.

“Fue como resultado de una decisión muy democrática, porque el presidente de la Iniciativa Lord Triesman y yo, habíamos acordado previamente que ese relanzamiento se hiciera en el curso del segundo semestre, tomando en consideración todas las actividades que tenemos en el primer trimestre del próximo año, para hacer algo seguro, con calidad, con profundidad, que significara un punto de partida para el papel de este mecanismo en las relaciones bilaterales con el Reino Unido.

“Cuando se expone este acuerdo rápidamente interrumpe el presidente Díaz Canel, y dice yo estoy de acuerdo con que se lance la iniciativa pero no estoy de acuerdo en que sea en el segundo semestre, debe ser lo antes posible o de inmediato y debe aprobarse democráticamente. Al final de la reunión se consultó en ese mismo sentido y todos estuvieron de acuerdo en que fuera en el mes de junio en La Habana.

“Pienso que ha sido una excelente gira, que tiene que tener su seguimiento en las distintas instancias. En el mundo de hoy, un mundo globalizado con muchos retos y dificultades, especialmente para países como el nuestro, realmente no hay otra alternativa que nuestros dirigentes, en las distintas instancias, mantengan un contacto periódico con sus contrapartes que permita, primero, actualizar la evolución y el impacto que tienen los problemas del mundo hoy, sobre nuestras economías, sobre nuestras sociedades, pero además para puntualmente continuar impulsando los objetivos de carácter económico y comercial que nos hemos propuesto.