Sabor y tradición: Paticas de cerdo

El valor de la cocina es importante en la cultura de los pueblos. Lo primero que hace un niño al nacer es alimentarse y para su desarrollo y crecimiento una buena alimentación es vital. Por la cultura alimentaria de los ciudadanos podemos saber qué comen y como viven los pueblos.

El acto de comer es importante en la vida de todo ser humano. Pero cómo lo hace también es importante.

No hay reglas que definan, pero sí hay costumbres que se trasmiten de generación en generación. Me preocupa mucho advertir que el acto de comer se dispersa cada vez más en la familia.

Es muy importante reunirse en familia a la hora de comer. Aunque sea una vez a la semana, pero que prime la reunión familiar, aunque sea para comerse un boniato, pero todos juntos.

En muchos casos, los niños no van ya a la mesa, se sientan delante el televisor o con alguno de los aparatos modernos en sus manos van comiendo sin molestar a los mayores Lo triste es que muchas veces esto ocurre por comodidad de los padres. Así se pierde el hábito y el contacto con la familia. Ni hablar de las personas mayores de la casa que se sirven el plato y también van delante del televisor con la completa, como se dice. La ingieren aislados delante del correo electrónico que les entró o hablando por el móvil con un amigo. Así va creciendo la dispersión en la familia.

Hoy en día guardo gratos recuerdos de infancia y primera juventud, y anhelo los momentos en familia, aunque quizás en aquellos tiempos no me agradara mucho. Tener que esperar por que la abuela se sirviera, que era la persona de mayor edad, o que no me permitieran comer con los ojos. Solo me debía servir lo que iba a comer, pues no podía quedar nada en el plato, la comida era sagrada y costaba mucho trabajo conseguir el dinero para comprarla; no era para botarse, podías repetir todo lo que quisieras pero sin que quedara nada en el plato.

La hora de comer era para comer, no para hacer nada que no fuera comer. Tampoco te podías retirar de la mesa así como así. En la sobremesa se ventilaban los problemas en la familia, se hacían cuentos o se refería lo sucedido en el día. Y esto hacía más agradable la vida en la familia. Bueno, había cosas invariables, los domingo ir almorzar a casa de la otra abuela donde nos reuníamos todos los primos y tíos. Una gran locura. ¡Pero es un gran recuerdo!

Una vez más, los convido a reunir a toda la familia alrededor de la mesa, aunque sea una vez a la semana, para que compartan todos juntos.

¿Qué receta traigo hoy? Pues, las paticas de cerdo, otro de nuestros platos tradicionales.

Paticas de cerdo

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro patas de cerdo, 2 papas, 1 cebolla, 1 ají, 4 tomates maduros, 6 dientes de ajo, ½ taza de puré de tomate, ½ taza de vino seco, 2 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de pimentón, 1 taza de aceitunas, 1 hojita de laurel, ½ cucharadita de comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique en dos las patas. Lave y pique las papas en cuartos. Limpie y pique en ruedas las cebollas. Limpie, lave y pique en tiras el ají. Limpie, lave y pique en cuatro los tomates. Limpie y macere los ajos.

Ponga una olla de presión a la candela con el aceite, la cebolla, el ají, los ajos, el comino, la sal y cuando empiece a sofreír añada las patas y déjelas sofreír, luego agregue las papas, los tomates, el puré de tomate, el vino seco, el vinagre, el pimentón, las aceitunas, la hoja de laurel.

Cubra todo con agua y puntéelo de sal. Tape la olla y déjela a la candela a fuego mediano por espacio de 30 minutos. Pasado en tiempo bájela, deje que pierda la presión y póngala de nuevo a cocinar sin presión hasta que espese el caldo.

Sírvalo acompañada de arroz blanco y ensalada de vegetales.