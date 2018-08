Sabor y Tradición: Tamalitos dulces, tamalitos verdes

En efecto, muchos son los platos que se pueden confeccionar con el maíz, no tan solo con el maíz tierno, sino con el maíz seco. ¡Pero Cuba no es la capital del maíz! por derecho propio la tiene México pero si en América está muy difundido su uso y por lo general se hacen los mismos platos y más, lo que va ha variar son los nombres, el tamaño en algunos casos, los ingredientes y las forma de hacer. Cada pueblo lo hace de acuerdo a su idiosincrasia y gusto.

Podemos encontrar Tamal, Tayuyo, Nacatamal, Humitas, Pamonha, Envueltos… etc.

En México el maíz tiene su capital y una linda leyenda que la conté en un libro que escribí para mis nietos. La carroza de maíz donde un granito de maíz mexicano contó a un granito de maíz cubano:

“México fue la cuna del maíz, al igual que otros pueblos de la región, y cuenta la leyenda que el mundo fue creado por los dioses del maíz y que al mismo tiempo crearon a los seres humanos y le dieron el alimento para sustentarlo, por lo que lo relacionan con el nacimiento de la vida.

Su descubrimiento lo relaciona con la figura Quetzalcóatl, que es un personaje histórico, un héroe y guía de los pueblos, quien pone en los labios del primer hombre y mujer un grano de maíz en la boca para que al comerlo darle el don de trabajar y pensar. El maíz ejerció tanta influencia en las vida de los hombre que está presente desde su nacimiento hasta su muerte. Se le atribuyen propiedades mágicas, religiosas y se usaba en los ritos y ceremonias y en su calendario de 18 meses y 20 días le dedicaban el octavo mes a XILONEM, La diosa del maíz tierno.

XILONEM, era una hermosa princesa que durante una terrible sequia donde su pueblo no podía sembrar, ni cosechar el maíz, dio su vida para que su pueblo no pereciera de hambre. Que por muchos siglos los campesinos hacían un rito cada año en honor a la princesa, para tener buenas cosechas, desprendía la primera mazorca tierna llamada Chilote y la ofrendaban y así aseguraban una rica y abundante cosecha.”

En Cuba no tenemos las variedades de maíz que se pueden encontrar en otros países como el maíz blanco, con el que en Colombia hacen unas deliciosas arepas con queso blanco. También está el maíz morado, el maíz amarillo donde el grano es muy dulce, etc.

Nuestro maíz, su grano tiene otras características, pero sí me gusta aclarar que en Cuba el tamal se hace con el punto de sal necesario, así que cuando se cocinan los tamales en el caldero se le añade sal al agua en que se cocina para que no pierda el tamal el punto de sal y mantenga un equilibrio. En el caso del tamal en cazuela igual, se puntea de sal. En el caso del limón, decía mi abuela que se le echaba para que no se amargara el maíz. Más saben los viejos por viejos que por sabios.

Son muchos los platos que podemos hacer desde la simple y deliciosa harina de maíz tierno, atol, majarete, harina con coco rallado y queso, tamal, tamal en cazuela, tamalitos dulces, tamalitos verdes, frituras saladas y dulces, tortilla de maíz, harina de maíz seco, harina con almejas, harina con cangrejos, arepas, también formando parte de otros platos como los guisos, ajiaco, con carne, etc. Un sin números de platos.

Hoy les propongo Tamalitos dulces y Tamalitos verdes.

Tamalitos dulces

Ingredientes (4 Servicios):

Dos tazas de harina de maíz tierno, 1taza de cascos de guayaba, ½ taza de maní tostado y triturado, miel a gusto.

Preparación:

Ponga la harina en un tazón. Saque los cascos de guayaba y píquelos en trozos no muy pequeños y añádalos junto a la almíbar al tazón. Además ponga el maní y puntéelo de dulzor agregando la miel.

Aparte, haga con una hoja un vasito, doblándole las punta, eche la harina hasta que cubra y colóquele otra hoja de forma contraria y envuélvalo, cuando esté, átelo con una hilo fuerte y cuando estén todos ponga un caldero con agua endulzada a la candela y cuando rompa a hervir coloque los tamales a cocinar hasta que estén, sáquelos y déjelos refrescar y a degustar.

Por lo general este tamalito se hacía para cumpleaños. En México, me dicen, se hacen para los cumpleaños de los niños y se pintan las hojas con colorantes vegetales amarillos, verdse o morados para darle mayor atractivo e identidad.

Tamalitos verdes

Ingredientes:

Dos tazas de harina de maíz tierno, 1 macito de cilantro, ½ macito de perejil, 2 ajos, 1 limón, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Ponga la harina en un tazón. Lave y pique bien fino el cilantro y el perejil. Lave y extraiga el zumo de limón.

Agregue el cilantro, el perejil, el zumo de limón, la sal y la pimienta al tazón mezclándolo todo bien.

Aparte haga con una hoja un recipiente, doblándole las punta, eche la harina hasta que cubra y colóquele otra hoja de forma contraria y envuélvalo, cuando esté, átelos con una hilo fuerte y cuando estén todos ponga un caldero con agua y sal a la candela. Cuando rompa a hervir coloque los tamales a cocinar hasta que estén, sáquelos y déjelos refrescar. Uutilícelos como acompañantes para la carne.