Cuba derrota a Japón y mantiene el invicto en Mundial sub-15 de béisbol

El equipo Cuba que interviene en el Campeonato Mundial sub-15 de Béisbol que se celebra en Panamá ganó ayer su tercer juego con cerrado marcador de 9-7 ante Japón.

Esta victoria es sumamente importante porque le da el pase a la selección antillana a la llamada Súper Ronda de seis finalistas. Para esta instancia se arrastran los resultados de los equipos clasificados en el mismo grupo y Japón debe ser uno de ellos.

Lo que parecía una cómoda victoria se convirtió en duelo bien complicado. Cuba marcó siete carreras entre las dos primeras entradas y perdió una ventaja de seis.

Los asiáticos perdían 2-7 pero en el cuarto inning la defensa cubana no estuvo bien y cometió par de errores. El zurdo matancero Jeans Carlos Lorenzo dejó la lomita con las bases llenas sin outs.

El relevista Jorge Luis Borges permitió dos indiscutibles y Japón descontó cuatro anotaciones. Omar Riesgo preservó la ventaja en ese capítulo pero en el siguiente permitió jonrón de Reiya Saka que empató el encuentro.

Dany Valdespino no titubeó y trajo a lanzar al santiaguero Kevin Rosales. El relevista estuvo muy bien. No permitió libertades en dos inning y un tercio de actuación y finalmente se llevó la victoria. Al santiaguero no le han anotado carreras en dos salidas.

Cuba ripostó en la parte alta del sexto capítulo con las dos anotaciones decisivas. Frank González se embasó por boleto. Leify Libán Yánez conectó imparable al jardín central, y Kevin Alcolea con doblete al jardín derecho remolcó a los dos corredores.

La selección cubana es líder del grupo B con tres victorias sin derrotas seguidos por República Dominicana y Japón con dos triunfos y un revés.

Este lunes Cuba se enfrenta a Sudáfrica que ha perdido sus tres desafíos.

(Tomado de Jit)