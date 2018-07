Barranquilla-2018: Tres oros de un tiro

Oro por equipo: Hace unos días atrás perdimos con México inesperadamente, creo que todo el equipo tenía esa espina por dentro de alcanzar la medalla de oro y demostrar que estábamos preparados. Pese a que no me fue como yo quería, en lo único que pensaba era en mi país y mis compañeros de equipo.

Presión: Los juegos multideportivos siempre tienen un tensión extra. Sabemos que vamos con la perspectiva de luchar el primer lugar en el medallero muy duro contra Colombia y México.

Lágrimas al terminar: “Sentí mucha insatisfacción con mi trabajo. Entré pensando que Cuba iba pegado con México y al final no me salieron las cosas como queríamos. Afortunadamente el compañero del otro equipo tampoco estuvo bien. De forma general la pistola en los Juegos Centroamericanos no ha tenido buenos resultados”.