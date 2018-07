Barranquilla-2018: Cubanas logran récord centroamericano

Jorge Grau guarda la pistola con la misma calma que dispara. Sale apresurado, casi huyendo. El cuatro veces campeón centroamericano de Veracruz y recordista del área ha comenzado en Barranquilla con bronce en la pistola a 50 metros. Finalmente habla con la prensa cubana.

El viento y el apuro de tiempo: “Son temas que influyen sobre todos los tiradores, así que no debo hacer énfasis en eso”.

Última ronda discreta: “Siempre que uno está parado en la línea de tiro piensa en administrar lo máximo posible porque es un evento largo. Llegué a la última ronda con el doble o el triple de los levantes que hago normalmente en una competencia. Estaba cansado, no me sentía la mano ni el dedo. Entonces traté de hacer los disparos lo más rápido posible para terminar en tiempo”.

Presea de bronce: “La medalla no es algo que me complete, lo que más me motiva es la tirada y fue bastante bajita, puedo haber sido mucho mejor. Por supuesto que no estoy satisfecho, esa puntuación no se acerca ni remotamente a mis resultados”.

Causas: “La estrategia de hacer tantos levantes me falló porque me provocó demasiado cansancio. Había mucho viento, que cambiaba constantemente. Fuera de eso, me fallaron pequeños detalles técnicos en momentos claves”.