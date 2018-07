Barranquilla-2018: La doble “M” de la gimnasia cubana

Última jornada con una presea de cada color: “Estoy muy contento con esta actuación porque mejoré mis resultados de la edición pasada en Veracruz”.

Actuación general: “Me sentí bien, estuve preparado para esta competencia gracias a un plan de entrenamiento muy completo y a la guía de nuestro entrenador. Me voy feliz, aunque no pude estar en la final de piso por un fallo que cometí el primer día. Pero sigo contento porque aporté varias medallas a Cuba y mejoré mis resultados individuales”.

¿Cumpliste tus objetivos precompetencia?: “Sí, y además la gimnasia en general cumplió con el pronóstico para el medallero cubano”.

Rivalidad en el área: “El nivel de la región está muy bien. Todos los muchachos hicieron su trabajo. Estoy contento con Randy (Lerú) porque hizo una competencia mejor que en 2014. Se nota que está progresando. Especialmente se le ve muy seguro en la barra fija. Estoy muy agradecido por todas las cosas que nos están pasando”.

¿Audrys Nin te sorprendió en el salto?: “Sí, es un atleta con mucho potencial, tiene muy buenos saltos y estoy contento por él, ya que este año lo he visto más concentrado en los entrenamientos y se merecía el oro. En el 2014 me tocó a mí. Siempre somos los mismos rivales, el de Guatemala (Jorge Vega), él y yo. Pero Audrys fue el que saltó mejor.”

Ciclo olímpico hasta Tokio-2020: “Estas competencias son de preparación para los Juegos Olímpicos, hemos empezado muy bien el ciclo. Mi principal objetivo siempre ha sido convertirme en el primer gimnasta cubano que suba al podio en unas Olimpiadas”.

¿Qué sigue ahora?: Primero descansar y luego tengo la clasificación panamericana par Lima-2019.

Cambios en tu vida luego del exitoso año 2015: “El deporte ayuda a muchas personas a cambiar su forma de vida. En el 2015 nadie nos conocía y todo salió bien en los Panamericanos y el Mundial”.

Prueba favorita: “Soy un atleta completo, domino bien las paralelas y en general todos los aparatos. Solo tengo el arzón un poco flojo”.

Clave del éxito: “Primero tener una buena disciplina. También el talento influye mucho, pero si no tienes un buen entrenador tu carrera no sirve de nada. Gracias a él (Carlos Gil), que estudia mucho, he podido obtener mis resultados. También cuento con el apoyo de la Federación, el pueblo cubano, mis padres, mi familia… quines son parte del éxito”.