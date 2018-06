Norma de Manipulación de Alimentos, incumplida con frecuencia

La Norma NC 455:2015 Manipulación de Alimentos-Requisitos Sanitarios Generales es incumplida frecuentemente, aseguró Arián Martínez Montes de Oca, especialista de la Oficina Territorial de Normalización (OTN) en Matanzas.

La persona que vende el alimento no puede ser la misma que cobra por el producto; y los manipuladores no deben tener uñas acrílicas o pintadas y deben mantener boca y cabello cubiertos, estos requisitos se violan frecuentemente, explicó el jefe del Departamento de Normalización de la OTN con sede en esta ciudad.

Declaró el experto que como requisitos, los huevos que se utilizarán en la elaboración de alimentos deben ser lavados previamente; para evitar la contaminación cruzada tiene que existir un equipo para la congelación y otro para la conservación; las tablas de corte deben ser de teflón, no de madera; y los cuchillos poseer cabo de aluminio y no de plástico.

Las buenas prácticas de manipulación de alimentos han de comenzar desde la producción primaria en el campo donde se recoge y terminar cuando es entregado al consumidor, es esencial un control adecuado a través de toda la cadena alimentaria, insistió Martínez Montes de Oca.

Existen lugares estatales y no estatales dedicados a la venta de alimentos, y no todos cuentan con las condiciones higiénico-sanitarias y el conocimiento necesario sobre los requisitos para esa labor, lo que no exime de la responsabilidad ante la infracción de lo normado, aclaró el experto.

La OTN vigila con ahínco el cumplimiento de las normas de inocuidad, en su mayoría obligatorias, que están sujetas a contravenciones que pueden ser desde obligaciones de hacer, que consisten en acciones correctoras del problema, hasta multas entre 500 y mil 500 pesos, o la combinación de ambas, explicó Arián.

Gesmy Mondéjar Reyes, especialista responsable de la actividad de divulgación y comunicación, argumentó que proporcionar asesoría, capacitación e información a las entidades que soliciten los servicios es uno de los propósitos de existencia del Departamento de Normalización de la OTN Matanzas.

(Con información de ACN)