Nuevo crucero de Royal Caribbean llegará a La Habana desde Tampa

El número de visitantes estadounidenses a Cuba ha bajado un 40 por ciento en el primer trimestre de este año, pero la perspectiva en torno a las terminales de cruceros de la bahía de Port Tampa es optimista.

Es lo suficientemente optimista que Royal Caribbean International lanzó el lunes un nuevo barco más grande, la Majestad de los mares de 880 pies de eslora, en respuesta a una mayor demanda de cruceros a La Habana. Hasta octubre, Majesty of the Seas ofrecerá cruceros de cuatro y cinco noches desde Tampa a La Habana que incluyen estadías diurnas o nocturnas.

El Majesty of the Seas puede transportar más de 2.700 pasajeros. En comparación, el verano pasado Royal Caribbean usó su crucero más pequeño, el Empress of the Seas con 1.602 pasajeros, para su primer verano de cruceros de Tampa a Cuba.

“Vimos una demanda y aprovechamos eso, y aquí estamos hoy con el Majesty of the Seas”, dijo el capitán Trym Selvag antes de emprender viaje por cinco días.

El Oasis of the Sea no es el mayor barco de la flota de Royal Caribbean. Mide aproximadamente 1.200 pies de largo y es mucho más ancho y más alto, con espacio para más de 6.000 pasajeros y 2.200 tripulantes. Pero incluso con las chimeneas que pueden retraerse 21 pies, no podría caber debajo del Sunshine Skyway.

Aún así, el Majesty of the Seas “tiene ese encanto de barco pequeño”, dijo el veterano pasajero de crucero Steven Piper, de 61 años, quien realizó 19 o 20 viajes en algunos de los barcos más grandes de Royal Caribbean, incluido el Oasis of the Seas, con su esposa Becky.

“Solo por el aspecto, es mejor que los que teníamos antes”, dijo otro pasajero, Colby Krodel, de 24 años, de Jasper, Indiana.

Mientras tanto, Carnival Cruise Line también anunció recientemente que agregará otro crucero de Tampa a La Habana a su calendario el año próximo. El 18 de noviembre de 2019, Carnival Paradise partirá para un viaje de cinco días con una visita nocturna en La Habana y una parada en Key West. Eso se suma a otros 31 cruceros de Tampa a Cuba durante 2019 que Carnaval anunció previamente.

