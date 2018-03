“Visualizaciones”, el mundo cinético de Alejandro Robles

Luces, acrílico e imanes son los protagonistas de la obra de Alejandro Robles; quien, influido por el arte moderno y apasionado por las leyes de la física, a través de esculturas cinéticas ha hecho una representación material y tangible de la existencia de la energía en su primera colección personal expuesta desde el pasado viernes 16 de marzo en la Galería Transeúntes, en La Habana Vieja.

“Todo en la naturaleza está compuesto por mecanismos y ello requiere de ciertos pasos a seguir. Hay cosas que uno no ve pero que están ahí y son las que hacen que todo marche. Eso es lo que he tratado de reflejar: un mundo que no es visual, pero está”, comenta el novel creador.