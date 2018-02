Clásico ciclístico: Pedro Portuondo fue Rey en la Contrarreloj individual

Matanzas.- El campeón defensor, Pedro Portuondo, de Santiago de Cuba, “voló” hoy de Varadero a la capital yumurina y fue el único en bajar de los 34 minutos en los 30 kilómetros de contrarreloj individual para ascender al segundo escaño del V Clásico Nacional de Ruta en la décima y penúltima etapa.

Tato, como cariñosamente todos le llaman, paró los relojes en 33:05:50, en tanto marcaron los otros mejores tiempos el holguinero Frank Consuegra (34:08:73) y el matancero Maikol Hernández (34:21:49).

Le siguieron el también yumurino Christtian Pérez (34:33:26), el representante de la Ciudad de los Parques, Alejandro Parra (34:37:79), el habanero Leandro Marcos (34:48:58), el pinareño Emilio Pérez (34:57:22), el artemiseño Yasmani Balmaseda (34:57:33), el santiaguero Willy González (35:15:76).

Detrás se colocó el tunero Jans Carlos Arias (35:20:49) y el líder y tácito titular del giro, el experimentado espirituano Joel Solenzal, que el próximo 28 de este mes cumplirá los 41 años de edad y exhibe una envidiable forma física gracias a su disciplina y entrega, unido al apoyo de su equipo.

Corrido el tramo más corto del evento en una mañana soleada con aire a favor casi todo el tiempo, Portuondo descontó de una diferencia de 5,59 a 3,39 respecto a Solenzal, en tanto Balmaseda, aunque bajó al tercer puesto, restó 28 segundos.

Yasmani, vencedor en la Gran Pierda y segundo líder del Clásico, perdió la camiseta naranja tras la contrarreloj por equipos en la cuarta etapa, pero en la séptima subía a Topes de Collantes con los primeros cuando a menos de cuatro kilómetros sufrió desperfectos su bicicleta y perdió la diferencia de solo tres segundos y cayó a 5,43 del voluntarioso espirituano.

Cuando solo resta la jornada dominical, Portuondo declaró a JIT que «estoy contento, me he recuperado un poquito de la gripe y ya que fue imposible defenderme en las etapas de montaña me centré para este día para obtener un buen resultado, creo que he cumplido con el tiempo que más o menos pensaba».

A pesar que es casi imposible recortar la ventaja que goza Solenzal el resistente pedalista de 32 años de edad se siente alegre porque a la vez la competencia es parte de su preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

«Precisamente en la contrarreloj tengo el compromiso este año de luchar por medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, y mucho que la deseo en lo personal y también el ciclismo cubano», precisó.

«No obstante a que no pueda retener la corona del Clásico un podio es bueno, no puedo decir que estoy satisfecho pero el ciclismo es así, unas veces estás bien preparado y no te salen las cosas bien, pero hay que seguir adelante en busca de nuevas victorias», sentenció.

La oncena y penúltima etapa tendrá mañana salida controlada desde el Parque La Libertad hasta frente a la EIDE, desde donde se dará la largada a los 66 pedalistas en concurso a las 9 y 30 con un recorrido planificado de 126 kilómetros hasta la capital del país.

El cruce de la caravana será por Ceiba Mocha, el entronque de Aguacate, Madruga, Catalina, Güines, La Gabina, San José, Cuatro Caminos, Cotorro, primer anillo en La Habana, calle 100, avenidas Boyeros y Carlos III, y luego de tres vueltas al Paseo del Prado la meta final será situada frente al Capitolio Nacional.

Clasificación General Individual:

1-Joel Solenzal (SSP) 29:29:16 horas

2-Pedro Portuondo (SCU) a 3,39 minutos

3-Yasmani Balmaseda (ART) a 5,15 ”

4-Jans Carlos Arias (LTU) a 6,22 ”

5-Emilio Pérez (PRI) a 7,35 ”

6-Hidalgo Vera (GTM) a 9,57 ”

7-Frank Consuegra (HOL) a 10,59 ”

8-Juan M. Cabrera (SSP) a 14:13 ”

9-Christtian Pérez (MTZ) a 14:19 ”

10-Víctor Horta (CAV) a 15:23 ”

11-Yoan Fernández (ART) a 18,38 ”

12-Javier Revilla (SCU) a 19,14 ”

13-Félix Nodarse (ART) a 19,34 ”

14-Frank Sosa (CFG) a 20:15 ”

15-Leonel Batista (HOL) a 20:57 ”

Metas Volantes:

1-Onel Santaclara (GTM) 46 puntos

2-Kevin Vega (HAB) 25 ”

3-Juan M. Cabrera (SSP) 19 ”

4-Félix Nodarse (ART) 17 ”

5-Christtian Pérez (MTZ) 16 ”

6-Fredy Buergo (CAV) 15 ”

6-Miguel Valido (SCU) 15 ”

8-Pedro Portuondo (SCU) 14 ”

9-Yasmani Balseda (ART) 13 ”

10-Willy González (SCU) 9 ”

Premio Montaña:

1- Frank Sosa (CFG) 30 ”

2- Yasmani Balmaseda (ART) 29 ”

3- Joel Solenzal (SSP) 28 ”

4- Juan M. Cabrera (SSP) 18 ”

5- Pedro Portuondo (SCU) 18 ”

6- Hidalgo Vera (GTM) 14 ”

7- Frank Consuegra (HOL) 10 ”

8- Félix Nodarse (ART) 8 ”

9- Christtian Pérez (MTZ) 8 ”

10-Leonel Batista (HOL) 4 ”

11-Alejandro Parra (HOL) 4 ”

12-Jans Carlos Arias (LTU) 3 ”

13-Carlos Álvarez (SSP) 2 ”

Sub 23 años:

1- Hidalgo Vera (GTM) 29:39:13 horas

2- Frank Consuegra (HOL) a 1,02 minutos

3- Juan M. Cabrera (SSP) a 4,16 ”

4- Christian Pérez (MTZ) a 4,22 ”

5- Yoan Fernández (ART) a 8,41 ”

6- Javier Revilla (SCU) a 9,17 ”

Por Equipos:

1-Sancti Spíritus 87:39:50 horas

2-Artemisa a 16,09 minutos

3-Santiago de Cuba a 21:45 ”

4-Holguín a 23,34 ”

5-Guantánamo a 48,11 ”

6-Ciego de Ávila a 57:22 ”

7-La Habana a 1:00:59 ”

8-Cienfuegos a 1:01:20 ”

9-Pinar del Río a 2:11:27 ”

10-Matanzas a 2:19:05 ”

11-Camagüey a 2:48:40 ”

12-Granma a 3:06:37 ”

13-Las Tunas a 4:29:35 ”

14-Villa Clara a 5:28:20 ”

15-Mayabeque (1 corredor)