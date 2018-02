Un Android cubano, el live-action de Bleach y el almacén portátil de Samsung

Ya sé, los tengo abandonados. El 2017 me debía unas vacaciones. A mí, y a otros tantos en la redacción. Pero ya estamos de vuelta. Esta vez me quedo debiéndoles algo nuevo sobre videojuegos, pero en cambio, los invito al Tercer Encuentro de la Comunidad Android en Cuba. ¿Se acuerdan de Bleach? Ya tenemos un trailer decente que van a disfrutar. Y no puede faltar lo último de Steven Soderbergh, una historia perturbadora sobre el acoso digital que le dejará los pelos como escarpias.

Comunidad Android en Cuba invita a su tercer encuentro

Este domingo, desde las 10:30 a.m., se estará celebrando el Tercer Encuentro Social de la Comunidad Android en Cuba en el Palacio Central de Computación y Electrónica, evento que se une a los festejos por el 9no. aniversario de los servicios EnTuMovil y el día del trabajador de la Electrónica y las Telecomunicaciones.

Durante el encuentro, se presentarán aplicaciones de fabricación casera, donde el usuario podrá intercambiar directamente con sus desarrolladores. Además, podrá copiar para su USB todo el contenido que se presente durante el evento. Los organizadores aconsejan llevar discos con varios gigas libres para que no se pierda nada.

Según el blog de la comunidad Android en Cuba, las presentaciones serán las siguientes:

Novedades en Segurmática Seguridad Móvil y malware en Android.

ConoceCuba, nueva versión.

HabanaTrans, aplicación de información del transporte público en La Habana en su versión 2.0.

Lanzamiento del nuevo sitio entuMovil.

ETK intercambia con sus usuarios.

Correos Móvil APK, del sitio web de Correos de Cuba (www.correos.cu).

Formulario Nacional de Medicamento, todo lo que debe conocer.

Presentación de la aplicación QueComoHoy.

Desoft presenta Versige

La Empresa de Aplicaciones Informáticas (Desoft), presentó esta semana Versige, una herramienta informática que informática que facilita la gestión de la información a través de contenido recopilado por diferentes entidades nacionales.

Según dijo a Prensa Latina Leonor Marchante, especialista de la División Territorial La Habana, mediante mecanismos automatizados el programa es capaz de acelerar la recepción de datos para la conformación de estados financieros y procesos estadísticos.

Versige, añade la nota, recoge información generada por un sistema contable que crea ficheros de extensión .xml. Según la empresa cubana, tanto el proceso como la interfaz de la aplicación es de fácil manejo para cualquier usuario.

Esperamos que en próximas publicaciones podamos compartirla en Canal USB.

Primer adelanto del live-action de Bleach

Warner Bros. Japón acaba de hacer público el primer trailer del live-action (acción real) de Bleach, la historia del adolescente con poderes de una shinigami que ayuda a las personas de almas buenas después de la muerte.

En el adelanto se puede ver a Sota Fukushi (La espada del inmortal), en el personaje de Ichigo Kurosaki. También se confirma la participación de Hana Sugisaki como Rukia Kuchiki.

La adaptación seguirá el arco del Shinigami sustituto, el primero que tuvo el manga y está dirigido por un viejo conocido, Shinsuke Sato, a quien ya vimos detrás de las cámaras en el live-action de Gantz.

El estreno se espera para el 20 de julio en Japón. Aunque aún se desconoce cuándo llegará a Occidente, se espera que Netflix asuma su distribución.

De momento le dejamos el tráiler, y el artículo que publicamos en Canal USB sobre el manga, que coincidió con la primera colaboración de nuestro colega Ariel B. Coya.

https://youtu.be/ixNNLvyCn5Y

Samsung acaba de construir el almacén portátil más grande del mundo

En el último resumen de Canal USB hablamos sobre la nueva microSD de SanDisk de 512 gb de espacio. Ahora, olvide todo lo mencionado anteriormente. Es el turno de Samsung. La compañía sudcoreana, que no solo fabrica teléfonos y televisores, acaba de anunciar la llegada de un disco duro SSD con capacidad para 30 TB. ¿Se acuerda de todas las series, música y libros que tuvo que borrar por problemas de espacio? ¡Pues eso!

Llamado PM1643, el disco de Samsung cuenta con 32 módulos de memoria flash NAND de 1 TB cada una, y sus módulos tienen 16 capas de chips V-NAND de 512 Gb. Anteriormente, Seagate había presentado un disco de 60 Terabytes, pero su apuesta en formato 3.5 pulgadas se quedó en un sueño.

El dispositivo sólido de Samsung alcanza una velocidad de lectura de hasta 2.100 MB y una velocidad de escritura de hasta 1.700 MB por segundo. En español de primaria, es tres veces más rápido que cualquier SSD visto alguna vez por el público. De ahí que esté pensado más bien para empresas que necesiten manejar grandes volúmenes de información a una velocidad supersónica. Todavía no se conoce el precio, pero se especula que costará más de 10 mil dólares. ¿Quién quiere uno?

Unsane, la “perturbadora” película de Soderbergh sobre el acoso digital

Cuando se trata de Steven Soderbergh, hay que prestar atención, sobre todo si está al frente de una película que trata un tema tan perturbador como el acoso digital. Si a eso le agregas que la protagonista es Claire Foy, la reina de Inglaterra en The Crown (me gusta, ya lo dije), y la película está filmada totalmente por un iPhone… no sé por qué me huele a Traffic de momento.

Perturbada (título en español), narra la historia de Sawyer Valentini (Claire Foy), una mujer que sufre de acoso digital, o al menos eso cree. Cuando acude en busca de ayuda en un centro especializado, la ingresan en contra de su voluntad, lo que llevará a la joven a dudar si lo que está viviendo es real o todo está en su cabeza.

El estreno de Unsane está previsto para el 4 de mayo y cuenta además con la participación de Juno Temple (Electric Dreams), Aimee Mullins y Amy Irving (The Good Wife).

https://youtu.be/uJeESVKa0Hk

¿Los últimos días de Maggie en The Walking Dead?

A solo días de que continúe la octava temporada de The Walking Dead, la noticia de la partida de uno de los principales personajes de la serie en su próxima temporada, ha levantado una manifestación de teorías sobre cómo sería su muerte de confirmarse el rumor.

Todo parece que Lauren Cohan, la actriz que interpreta a la “viuda” Maggie, tiene los días contados en el éxito de AMC, pues hasta el momento no ha renovado su contrato, que solo está firmado hasta el final de la octava entrega.

The Hollywood Reporter anunció que Cohan protagonizará un nuevo drama de ABC, Whiskey Cavalier, aunque solo está confirmado el capítulo piloto y no hay señales sobre si echará a andar el proyecto o no. El mismo medio indicó que Lauren ha estado buscando nuevos proyectos desde hace tiempo, mientras lucha contra la cadena por un aumento de sueldo. ¿Desigualdad de género?

The Walking Dead tiene por costumbre parar a mitad de temporada a finales de año, y retomar en febrero donde se quedó. Aún quedan algunos capítulos para que termine la octava entrega. Sin embargo, Maggie y su grupo no quedaron en una posición favorable en el último capítulo emitido. ¿Será esto el inicio del fin para Maggie?