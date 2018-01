Roberto Chile: “Cuando uno ama lo que hace”

Una evocación a las raíces afrocubanas y el lente del fotógrafo Roberto Chile invitan a una singular simbiosis acerca de aquello que Carpentier llamó lo real maravilloso. Mediante una muestra de más de 30 instantáneas y un collage compuesto por cerca de 100 imágenes, Chile propone una perspectiva que desecha los estereotipos y consigue un peculiar homenaje al sincretismo de esta Isla.

Somos es el título escogido por el artista para la exposición que hasta el 18 de febrero permanecerá en la galería capitalina Collage Habana. El verbo que da nombre a la muestra remite a los orígenes multiétnicos como esencia de la identidad criolla.

Tabacos, collares, deidades y rituales convergen en una especie de crónica costumbrista que Chile es capaz de construir. Al respecto el propio fotógrafo comenta: “La historia recrea exactamente la humanidad de esas personas, los atributos, la fe que ellos tienen”.

Para conformar la colección, el autor viajó por diversas provincias del país en busca de destapar las verdades y mitos que entraña el culto afrocubano.

“Guanabacoa es cuna de la religión. Allí hasta las piedras tienen fe pero no podíamos ser injustos y había que estar en los plantes abakuá de Regla, en las ceremonias de palo de Jagüey Grande o Perico. Había que ir a Santiago de Cuba, a Trinidad, a Orozco”.

Parte importante de las fotografías corresponde a una serie en blanco y negro cuyo impacto remite a la viveza de los retratos donde pareciera que los rostros por sí solos son síntesis de las tradiciones afrocubanas.

“Si fuera por mi gusto todas las fotos serían en blanco y negro, pero yo pienso que en estas religiones el color expresa lo que el blanco y negro no puede, por eso empleé ambas técnicas”, explica Chile.

Al referirse a la originalidad de esta propuesta, el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, resaltó que las imágenes presentan al ser humano envuelto en la fe pero alejado de la visión seudofolclórica o barata, como parte de una relación tensa, esperanzadora y al mismo tiempo incierta.

“Esta muestra se escapa de los tópicos que a veces uno encuentra en ese rescate de las raíces. Tampoco hace concesiones a miradas turísticas sobre estos procesos culturales. El gran artista que es Chile logró acercarse a estos seres humanos, a sus objetos, sus talismanes de una manera muy respetuosa”, agrega.

El autor también reconoció que mostrar una mirada diferente acerca de temáticas tan abordadas no es tarea fácil. “Uno se sale de esos estereotipos cuando el afán es mostrar la realidad, cuando uno no está manejado por un mercado o no aprieta el gatillo con instintos comerciales, cuando uno quiere decir la verdad, cuando uno ama lo que hace”.