Cristiano Ronaldo gana su quinto Balón de Oro e iguala a Messi

En 2012 Lionel Messi ganaba su cuarto Balón de Oro consecutivo y miraba de lejos a Cristiano Ronaldo, que hace cinco años tenía apenas uno de estos galardones. Pero al portugués le fascinan los retos, por eso es el único jugador en la historia con más de 100 goles en Champions (115 por 97 de Messi), por eso ganó una Eurocopa, por eso es el hombre récord del fútbol y por eso alcanzó a “La Pulga” y conquistó los balones de oro de 2013, 2014, 2016 y 2017.

En un quinquenio Cristiano remontó lo que parecía una goleada de Messi y pasó del 4-1 al 5-5.

Ahora ambos, ya con más de 30 años, deberán reinventarse para proseguir esta carrera histórica de récords y trofeos a la que nadie puede acercarse. Desde 2008, Cristiano y Messi lideran el maratón del fútbol mundial, escapados a kilómetros de un pelotón que hoy encabezan Antoine Griezmann, Neymar, Eden Hazard, Harry Kane, Luka Modric o Giggi Buffon.

A CR7 este balón dorado no se lo discutía nadie. Durante 2017 ha marcado 48 goles y regalado 12 asistencias. Consiguió el segundo The Best de la FIFA. Ganó la Liga de Campeones como máximo goleador (quinta ocasión consecutiva que lo logra, sexta en total), Liga Española y se llevó ambas Supercopas, la de España con un recital ante el FC Barcelona, y la de Europa, con un apretado partido ante su antiguo Manchester United, club donde se bautizó como el mejor. En la presente Liga marcha alicaído con apenas dos tantos, pero en la Champions continúa glorioso con nueve goles en seis partidos, primero en la historia que logra el pleno de anotaciones en los seis encuentros de la fase de grupo.

Ante la Torre Eiffel de París, el “7” del Real Madrid recibió el mayor galardón individual del fútbol, muy cerca de donde ganó su único título con Portugal.