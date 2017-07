Raúl Castro: Enfrentemos los nuevos retos con la fe de Fidel en la victoria

Al intervenir en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro Ruz resaltó, en primer lugar, el impacto del programa para el enfrentamiento al cambio climático, convertido en un Plan de Estado, basado en las investigaciones de destacados científicos cubanos, realizadas durante 25 años.

“Muy vinculado con la Tarea Vida hoy aprobamos la Ley de las Aguas Terrestres, en la que se ha venido trabajando desde el año 2013. El agua es un recurso natural vital que debe ser protegido, porque cada vez son más frecuentes las sequías”, resaltó.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros señaló que desde la elaboración del Plan y del Presupuesto de este año se alertó que persistían dificultades y retos que podrían afectar la economía nacional, entre ellos, las dificultades con el suministro de combustible desde Venezuela. Pero aun en medio de complejas circunstancias, el PIB creció 1,1%, lo que denota un cambio del signo de la economía en comparación con el año anterior.

Apuntó que se han logrado avances en los programas priorizados, que sientan las bases para el desarrollo de la nación y se aseguraron los servicios gratuitos fundamentales a la población.

El déficit presupuestario se ha comportado por debajo de lo previsto, añadió. Y se ha logrado preservar el ordenamiento de la deuda externa con los acreedores internacionales; aunque no nos hemos podido poner al día de los pagos corrientes a los proveedores, a los que agradeció su comprensión hacia Cuba.

Raúl dedicó parte de su discurso a analizar la importancia y evolución del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). Recordó que en correspondencia con los acuerdos de los Congresos del Partido se autorizó la ampliación del TCP y el experimento de las cooperativas no agropecuarias, para ir despojando al Estado de actividades no estratégicas. Ya contamos con una cifra superior al medio millón de trabajadores vinculados a esta actividad y más de 400 Cooperativas No Agropecuarias, lo que confirma su validez como fuentes de empleo y posibilidad de variedad y calidad en los servicios.

No obstante dijo que en la reciente reunión del Consejo de Ministros se pusieron de manifiesto desviaciones de la política, definidas como la utilización de materias primas y equipos ilícitos, subdeclaraciones en los impuestos e insuficiencias en el control estatal a todos los niveles

El Consejo de Ministros adoptó un conjunto de decisiones que serán ampliamente divulgadas en cuanto se publiquen las regulaciones actualizadas. Considero conveniente enfatizar que no hemos renunciado al trabajo por cuenta propia ni al experimento de las cooperativas, no vamos a retroceder en este sentido ni reproducir estigmas; pero es imprescindible respetar las leyes, alertó.

No olvidemos que el ritmo y la profundidad de los cambios que debemos introducir en nuestro modelo está condicionado por la capacidad de hacer las cosas bien, ello solo será posible si se garantiza una adecuada preparación previa, afirmó.

Sobre la política exterior refirió que, el pasado 16 de julio, el presidente de EE.UU. anunció su nueva política hacia Cuba, nada novedosa, con un discurso de confrontación.

Es evidente que el Presidente no ha sido bien informado sobre la historia de Cuba y las relaciones con Estados Unidos y sobre el patriotismo de los cubanos. La historia de más de 200 años no puede ser olvidada, señaló.

Comentó hechos como la guerra cubano-hispano-norteamericano, la Enmienda Platt, la apropiación del territorio de la base naval de Guantánamo, que Cuba seguirá reclamando, y detalló otros momentos de nuestra historia.

Con el triunfo de Fidel Castro y la Revolución fuimos independientes, apuntó. Y recordó que desde ese momento la política de EE.UU. ha sido derrocar la Revolución, expresada en guerras económicas, invasión armada, atentados, sabotajes, bloqueo naval, creación y apoyo de bandas armadas, terrorismo de Estado, bloqueo económico, político y mediático e intentos de aislamiento internacional.

Diez gobiernos pasaron por el poder hasta que Obama, con el mismo propósito estratégico, cambió el rumbo del 17 de diciembre de 2014. Sobre la base del respeto se restablecieron las relaciones diplomáticas y se avanzó en algunos temas de interés común. También se modificaron algunos aspectos limitados del bloqueo; demostrando que es posible convivir de manera civilizada a pesar de las profundas diferencias.

Obama se fue y se mantuvo el bloqueo, y las políticas para el cambio de régimen. Los anuncios de Trump son un retroceso en las relaciones, afirmó. La administración de Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo al imponer nuevas medidas a su empresariado para limitar las inversiones y los negocios y medidas para evitar que viajen a Cuba los ciudadanos estadounidenses. Las medidas de Trump desconocen el apoyo mayoritario de sectores estadounidenses y de la mayoría de la migración y solo satisface a unos pocos en el sur de la Florida.

Reiteró la denuncia del Gobierno Revolucionario sobre las medidas de Trump y dijo que cualquier medida que sea para destruir la Revolución fracasará. Rechazamos la manipulación del tema de los derechos humanos contra Cuba, que tiene mucho de que enorgullecerse, no tiene que recibir lecciones de los Estados Unidos ni de nadie, enfatizó el Presidente cubano.

Cuba tiene la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes sobre la base de la igualdad y la soberanía. Cuba y los EEUU pueden cooperar y convivir respetando las diferencias. Pero no debe esperarse que para ello deba hacer concesiones inherentes a su soberanía y la independencia, remarcó.

Raúl también reiteró la solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y su alianza cívico-militar encabezada por Nicolas Maduro. Dijo que Venezuela sufre de una guerra no convencional impuesta por el imperialismo y sectores oligárquicos que han alentado la violencia en las calles como las escenas jóvenes quemados. La persecución debe cesar, la violencia debe eliminarse, afirmo. La OEA debe cesar sobre su manipulación contra Venezuela, debe respetarse e legitimo derecho de Venezuela para solucionar sus asuntos internos sin injerencia extranjera.

La agresión y la violencia golpista en Venezuela daña a toda Nuestra América, señalo Raúl.

El General de Ejercito también expresó la solidaridad de Cuba con el compañero Luiz Inacio Lula da Silva ante los intentos de impedir su postulación para las elecciones presidenciales y señalo que Lula, Dilma, el PT y el pueblo brasileño tendrán siempre a Cuba de su lado.

Dedico otro momento de sus palabras a la convocatoria el pasado 14 de junio de las elecciones generales para elegir a los delegados a las Asambleas Municipales y Provinciales y los diputados a la Asamblea. Subrayo la trascendencia de este proceso político que debe constituir un acto de reafirmación revolucionaria de nuestro pueblo; con una amplia participación y transparencia.

Recordó que restan apenas 12 días para celebrar el Acto del 26 de Julio, que esta vez tendrá como sede a Pinar del Rio. Informó que ese acto comenzará a las siete de la mañana y las palabras centrales serán pronunciadas por el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura.

Dijo que será el primer 26 de julio sin la presencia de Fidel y alentó: “Propongámosno enfrentar los nuevos retos bajo la guía de Fidel, su intransigencia revolucionaria y su fe permanente en la victoria”